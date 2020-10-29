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açıklarında denizaltından 60 milyon dolar değerinde ele geçirildi

'da güvenlik güçleri, ülkenin yaklaşık 56 kilometre açıklarında denizaltına yaptığı operasyonda 60 milyon dolar değerinde 2 ton yakalandığını açıkladı.

DHA
Giriş Tarihi: 29.10.2020 17:40 ABONE OL
Kolombiya açıklarında denizaltından 60 milyon dolar değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kolombiya'da dev uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Ülkenin yaklaşık 56 kilometre açıklarında el yapımı denizaltında uyuşturucu ihbari alan güvenlik güçleri, harekete geçti.

60 MİLYON DEĞERİNDE KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Kolombiya Donanması'na bağlı ekipler, el yapımı denizaltıya operasyon düzenledi. Denizaltında Ekvador, Kolombiya ve Meksika uyruklu 3 kişi yakalanırken, denizaltından çıkan 2 ton ağırlığında ve 60 milyon dolar değerindeki kokaine el konuldu.

BASINA SERGİLENDİ

Yetkililer, uyuşturucu yüklü denizaltının Meksika'ya gittiğini tahmin ettiklerini ifade etti. Paketlenmiş uyuşturucuların ve olayda kullanılan denizaltı basına sergilendi.

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Kolombiya açıklarında denizaltından 60 milyon dolar değerinde uyuşturucu ele geçirildi
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