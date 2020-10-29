Macron ülkede görev alan asker sayısını 7 bine çıkarıldıklarını duyurdu

Fransa'da sabah saatlerinde Nice kentinde bulunan Notre-Dame Kilisesi'nin yakınlarında bıçaklı bir saldırı meydana geldi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

"ASLA TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırının ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Macron olay yerinden saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Değerlerimiz, özgürlük anlayışımız ve ülkemizdeki inanç özgürlüğümüz yüzünden saldırıya uğradık. Asla teslim olmayacağız" dedi.

"ASKER SAYISINI 7 BİNE ÇIKARIYORUZ"



Cumhurbaşkanı Macron, "Fransa bir kez daha terör saldırısıyla vuruldu. Terör bu şehrin sakinlerini üçüncü kez vurdu. Hissettiğiniz şoku biliyorum" ifadelerini kullanarak, ülke genelinde terörle mücadele kapsamında görev alan asker sayısının 3 binden 7 bine yükseltildiğini açıkladı. Macron, "Başta kiliseler olmak üzere tüm ibadethaneleri koruyacak konuma geleceğiz" dedi.

"ULUSAL TOPLULUK"



Açıklamasında birlik mesajı veren Macron, "Fransa'da tek bir topluluk var, oda Ulusal topluluktur. İnançları ve dinleri ne olursa olsun tüm yurttaşlarımıza bu zamanlarda birleşmemiz ve bölünmememiz gerektiğini söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı. Başbakan Jean Castex Ulusal Mecliste yaptığı konuşmada, ülkenin terörle mücadele eylem planını "acil saldırı" seviyesine çıkarıldığını duyurdu.

