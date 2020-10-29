Nice’te kilisede yaşanan terör saldırısının detayları açıklandı

Nice'te Notre Dame kilisesine sabah saatlerinde girip 3 kişiyi katleden terörist hakkında bilgileri Savcı Jean François Ricard paylaştı.Tunus asıllı olan ve 1999 doğumlu olduğu açıklanan teröristin üzerinden İtalyan Kızıl Haçı tarafından verilen bir kimlik kartı çıktı. Eylül sonu İtalya'ya geldiği, ardından 9 Ekim'de İtalya Bari'ye ulaştığı öğrenilen teröristin Fransa'ya kaçak şekilde giriş yaptığı açıklandı.İstihbarat tarafından tanınmayan teröristin saat sabah 6.47'de Nice istasyonuna giriş yaptığı ve kıyafetini değiştirdiği, ardından saat 8.29'da kilise önüne ulaştığı, yaklaşık yarım saat orada kaldığı ve son olarak üç kurbana saldırdığı açıklandı.Saat 8.57'de 4 polisin müdahale etmesi ile silahla etkisiz hale getirilen ve yaralanan teröristin hastaneye kaldırıldığı, hayati tehlikesinin de devam ettiği öğrenildi.Üzerinden iki telefon ve 3 bıçak çıkan teröristin, 60 yaşındaki bir kadının boğazını kestiği, 55 yaşında bir kilise görevlisi adamı boğazından yaralayarak öldürdüğü, ve 44 yaşındaki bir kadını bıçaklayarak öldürdüğü açıklandı.Öte yandan, savcı Jean François Ricard, "Şüphesiz, polislerin müdahalesi daha da dramatik bir sonuç yaşanmasını engelledi" ifadesini kullandı.