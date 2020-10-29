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'dan 'ya tepki: Bizim ülkemizde böyler bir şey asla yayınlanamaz

'dan da 'da yayınlanan 'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatür ile ilgili açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, "Rusya'nın kısmen Müslüman bir ülke olduğunu unutmayalım. Bizim ülkemizde böyle bir yayın asla yayınlanamaz" açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 29.10.2020 15:06 Son Güncelleme: 29.10.2020 15:09 ABONE OL
Rusya'dan Charlie Hebdo'ya tepki: Bizim ülkemizde böyler bir şey asla yayınlanamaz

Fransız Charlie Hebdo dergisinin İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerine tepkiler sürerken, bir açıklamada Rusya'dan geldi. Kremlin Sözcüsü Dimtri Peskov, Rusya'da Charlie Hebdo'ya benzer bir yayının çıkmasının imkansız olduğunu söyledi.

"RUSYA KISMEN MÜSLÜMAN BİR ÜLKEDİR"

Peskov, konuyla ilgili bir gazetecinin sorusuna verdiği yanıtta, "Rusya'nın kısmen Müslüman bir ülke olduğunu unutmayalım. Rusya'da yaklaşık 20 milyon Müslüman yaşıyor. Rusya'da hakim din Hristiyanlıktır, ancak ülkemizin benzersiz yanı, çok uluslu ve çok dinli doğasındadır. Rusya'da tüm inananlar birbirine tam olarak saygı duyarak yaşıyor" dedi. Kremlin sözcüsü, "Bu nedenle, ülkemizde böyle bir derginin var olması, mevcut yasalarımız da dikkate alındığında kesinlikle imkansızdır" diye konuştu.

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Rusya'dan Charlie Hebdo'ya tepki: Bizim ülkemizde böyler bir şey asla yayınlanamaz
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