Son dakika haberi: Putin'den flaş Karabağ açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ermenistan işgali altında bulunan Karabağ ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Azerbaycan ordusunun Ermeni güçlerine ağır darbe indirmesinin ardından ateşkes çağrıları yapılmaya başlandı. Ermenistan ise her defasında ateşkesi kabul ettiğini söyleyerek sivilleri hedef almaya devam ediyor.

PUTİN'DEN SON DAKİKA KARABAĞ AÇIKLAMASI GELDİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Karabağ görüşmelerinde Türkiye dahil bir çok ülke yer almalı' dedi. Vladimir Putin, "Azerbaycan ile Ermenistan'ın, Türkiye'nin de olduğu Minsk Grubu çerçevesindeki müzakerelerle çözüme ulaşması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ERMENİSTAN'IN BİR SAVAŞ UÇAĞI DAHA DÜŞÜRÜLDÜ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephenin Kubadlı yönünde Azerbaycan ordusunun mevzilerine hava saldırısı düzenlemeye çalışan Ermenistan güçlerine ait iki Su-25 saldırı uçağının Azerbaycan hava savunma birimleri tarafından imha edildiğini duyurdu.