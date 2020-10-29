Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi: Putin'den flaş Karabağ açıklaması

haberi: Putin'den flaş Karabağ açıklaması

Devlet Başkanı , Ermenistan işgali altında bulunan Karabağ ile ilgili açıklamalarda bulundu. Putin,“Karabağ görüşmelerinde dahil birçok ülke yer almalı” dedi...

Giriş Tarihi: 29.10.2020 16:29 Son Güncelleme: 29.10.2020 16:59 ABONE OL
Son dakika haberi: Putin'den flaş Karabağ açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ermenistan işgali altında bulunan Karabağ ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Azerbaycan ordusunun Ermeni güçlerine ağır darbe indirmesinin ardından ateşkes çağrıları yapılmaya başlandı. Ermenistan ise her defasında ateşkesi kabul ettiğini söyleyerek sivilleri hedef almaya devam ediyor.

PUTİN'DEN SON DAKİKA KARABAĞ AÇIKLAMASI GELDİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Karabağ görüşmelerinde Türkiye dahil bir çok ülke yer almalı' dedi. Vladimir Putin, "Azerbaycan ile Ermenistan'ın, Türkiye'nin de olduğu Minsk Grubu çerçevesindeki müzakerelerle çözüme ulaşması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Azerbaycan duyurdu! Ermenistan'ın kritik ismi öldürüldü...

ERMENİSTAN'IN BİR SAVAŞ UÇAĞI DAHA DÜŞÜRÜLDÜ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephenin Kubadlı yönünde Azerbaycan ordusunun mevzilerine hava saldırısı düzenlemeye çalışan Ermenistan güçlerine ait iki Su-25 saldırı uçağının Azerbaycan hava savunma birimleri tarafından imha edildiğini duyurdu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Putin'den flaş Karabağ açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA