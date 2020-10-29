Son dakika: Türkler sokağa indi! Alçak saldırının ardından Fransa karıştı...

FRANSA'DA TÜRKLER VE MÜSLÜMANLAR HEDEF GÖSTERİLİYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkler ve Müslümanları açıkça hedef göstermeyi sürdürüyor. Ülkede İslamiyet'e yönelik alçak paylaşımlar sürerken, son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan skandal bir karikatür çizimi ile Charlie Hebdo tarafından hedef alınmıştı.