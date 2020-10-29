Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Türkler sokağa indi! Alçak saldırının ardından Fransa karıştı...

Son dakika: Türkler sokağa indi! Alçak saldırının ardından karıştı...

SON DAKİKA: İslam'ın ve Türklerin açıktan hedef alındığı 'da dün gece hareketli dakikalar yaşandı. Dağlık Karabağ'daki çatışmalar nedeniyle protesto yürüyüşü gerçekleştiren ve yolu trafiğe kapatan Ermeniler, işe gitmek isteyen Türklere saldırmıştı. 4 Türk vatandaşı saldırılar sonrası yaralanırken, bu kez Türkler sokağa döküldü. Gece yarısı Fransa'nın Viennes ve Le Peage-de-Roussillon bölgesinde Türk vatandaşlar bayraklarla slogan atarak yürüyüş gerçekleştirdi. Olay ülke medyasında geniş yankı uyandırdı.

Giriş Tarihi: 29.10.2020 10:55 Son Güncelleme: 29.10.2020 11:10 ABONE OL
Son dakika: Türkler sokağa indi! Alçak saldırının ardından Fransa karıştı...

'nın Vienne şehri yakınlarında gösteri yapan Ermenistan yanlıları ile Türkler arasında çıkan arbedede 4 kişinin yaralanmasının ardından Lyon bölgesinde yaşayan yüzlerce Türk, saldırıyı protesto etmek için sokağa indi.

Son dakika: Türkler sokağa indi! Alçak saldırının ardından Fransa karıştı...

Sosyal medyada çıkan videolarda, Türk gurbetçilerin yoğunlukla yaşadığı Viennes ve Le Peage-de-Roussillon'dan toplanan Türkiye bayraklı yüzlerce eylemci, saldırıyı protesto etmek için sloganlar eşliğinde yürüdü.

Son dakika: Türkler sokağa indi! Alçak saldırının ardından Fransa karıştı...

ERMENİLERİN SALDIRILARINA POLİS KAYITSIZ KALMIŞTI

Ermenilerin protesto nedeniyle kapattığı yoldan işe gitmek için geçmeye çalışan Türkler duruma tepki göstermiş, yolun açılmasını istemişti. Ermeniler, Türk vatandaşları linç etmeye çalışırken, 4 vatandaş yaralanmıştı.

Son dakika: Türkler sokağa indi! Alçak saldırının ardından Fransa karıştı...

Türk vatandaşlar Ermenilerin protestosu sırasında maruz kaldıkları şiddet olayına Fransız güvenlik güçlerinin kayıtsız kaldığını, hiçbir müdahalede bulunmadığını ifade etti.

Son dakika: Türkler sokağa indi! Alçak saldırının ardından Fransa karıştı...

FRANSA'DA TÜRKLER VE MÜSLÜMANLAR HEDEF GÖSTERİLİYOR

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkler ve Müslümanları açıkça hedef göstermeyi sürdürüyor. Ülkede İslamiyet'e yönelik alçak paylaşımlar sürerken, son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan skandal bir karikatür çizimi ile Charlie Hebdo tarafından hedef alınmıştı.

Son dakika: Türkler sokağa indi! Alçak saldırının ardından Fransa karıştı...

Ülkede Hz.Muhammed ile ilgili alçak çizim bina duvarlarına yansıtılmış, Müslümanlar büyük tepki göstermişti. Birçok ülkede Fransız malları boykot edilirken, Türkiye de boykot kararı almıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Türkler sokağa indi! Alçak saldırının ardından Fransa karıştı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA