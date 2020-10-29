Son dakika: Türkler sokağa indi! Alçak saldırının ardından Fransa karıştı...

Fransa'nın Vienne şehri yakınlarında gösteri yapan Ermenistan yanlıları ile Türkler arasında çıkan arbedede 4 kişinin yaralanmasının ardından Lyon bölgesinde yaşayan yüzlerce Türk, saldırıyı protesto etmek için sokağa indi.
Sosyal medyada çıkan videolarda, Türk gurbetçilerin yoğunlukla yaşadığı Viennes ve Le Peage-de-Roussillon'dan toplanan Türkiye bayraklı yüzlerce eylemci, saldırıyı protesto etmek için sloganlar eşliğinde yürüdü.
ERMENİLERİN SALDIRILARINA POLİS KAYITSIZ KALMIŞTI
Ermenilerin protesto nedeniyle kapattığı yoldan işe gitmek için geçmeye çalışan Türkler duruma tepki göstermiş, yolun açılmasını istemişti. Ermeniler, Türk vatandaşları linç etmeye çalışırken, 4 vatandaş yaralanmıştı.
Türk vatandaşlar Ermenilerin protestosu sırasında maruz kaldıkları şiddet olayına Fransız güvenlik güçlerinin kayıtsız kaldığını, hiçbir müdahalede bulunmadığını ifade etti.
FRANSA'DA TÜRKLER VE MÜSLÜMANLAR HEDEF GÖSTERİLİYOR
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkler ve Müslümanları açıkça hedef göstermeyi sürdürüyor. Ülkede İslamiyet'e yönelik alçak paylaşımlar sürerken, son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan skandal bir karikatür çizimi ile Charlie Hebdo tarafından hedef alınmıştı.