Trump'tan Fransa'ya destek mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen bıçaklı saldırı sonrası bir açıklama yaptı. ABD Başkanı Fransa'ya destek mesajı verdi.

"OLANLARI SİNEYE ÇEKEMEZ"

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fransa halkının yanında olduklarını belirterek, "Amerika bu savaşta en eski müttefikinin yanında. Bu radikal İslamcı terör saldırıları hemen durdurulmalı. Fransa ya da herhangi başka bir ülke bu olanları sineye çekemez." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın Nice kentindeki Notre Dame Kilisesi'nde düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.