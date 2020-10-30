Almanya'dan Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'a "Görevde kal" çağrısı

Maas, Serrac ile telefon görüşmesi sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Libya'daki ateşkes sonrası, siyasi süreçle ilgili Libya içinde yapılan görüşmelerin iyi başladığını belirterek, "Libya'da barışa doğru ilerleme için burada gerçek bir fırsat görüyoruz. Tüm Libyalı aktörleri bu fırsatı değerlendirmeye ve herhangi bir ön koşul olmaksızın diyaloğu desteklemeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

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Serrac'ın ekim sonunda görevden çekileceğini duyurduğunu anımsatan Maas şunları kaydetti:

"Bununla birlikte, siyasi görüşmelerin başlaması göz önüne alındığında, Serrac'ın istifasını şimdilik ertelemesini ve görevde kalmasını istiyoruz. Bunu kendisine Federal Şansölye adına da söyledim. Bizim bakış açımıza göre, bu önemli haftalarda Libya hükümetinin başında kurumsal ve idari devamlılığı sağlamak için bu önemli olacaktır."