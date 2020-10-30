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Haberler Dünya Haberleri Azerbaycan, Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarını AİHM'e götürdü

, 'ın sivilleri hedef alan saldırılarını 'e götürdü

, 'ın sivilleri hedef alan saldırıları nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine () başvurdu. Azerbaycan Başsavcılığı, sivil yerleşim birimlerine Ermenistan ordusunca düzenlenen füze saldırılarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yaptı. Ülkedeki diplomatik misyon temsilcileri ve basın mensuplarının katıldığı toplantıda, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarıyla ilgili tüm delillerin toplandığı ve AİHM'e başvuruda bulunulduğu bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 30.10.2020 16:26 Son Güncelleme: 30.10.2020 17:17 ABONE OL
Azerbaycan, Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarını AİHM'e götürdü

Toplantıda verilen bilgilere göre, Gence'de sivillere karşı gerçekleştirilen saldırının failleri olarak, Dağlık Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimin lideri Araik Harutyunyan, yardımcısı David Babayan, askeri yönetici Jalal Harutyunyan ve Ermenistan Milletvekili Arman Babajanyan hakkında soruşturma açıldı ve uluslararası arama kararı çıkartıldı.

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Ermenistan ordusu saflarında savaşan 3'ü Fransa, diğerleri ABD, Belarus ve Gürcistan vatandaşı 6 kişiye ilişkin soruşturma başlatıldı ve bu kişiler uluslararası arananlar listesine alındı.

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Aralarında Suriye, Yunanistan, Lübnan, İspanya ve Kanada vatandaşlarının da olduğu, Ermenistan saflarında savaşan 20'den fazla kişi hakkında soruşturmalar da sürüyor.

Ermenistan'ın 27 Eylül-30 Ekim tarihlerinde Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda 91 sivil hayatını kaybetmiş, 400 sivil yaralanmıştı.

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Azerbaycan, Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarını AİHM'e götürdü
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