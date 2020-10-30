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'da bir öğretmen karikatürünü sınıfta gösterince açığa alındı

'da bir ilkokul öğretmeni Fransız dergisinin Hz. Muhammed'e hakaret içeren bir karikatürünü öğrencilere gösterdiği için görevden alındı.

AA
Giriş Tarihi: 30.10.2020 20:43 ABONE OL

Belçika basınındaki haberlere göre, başkent Brüksel'in Molenbeek bölgesindeki bir ilkokul öğretmeni 6. sınıf öğrencilerine tabletinden karikatürü gösterdi.

Çocukların derste olanları ailelerine anlatmaları üzerine bazı aileler okul yönetimine durumu aktardı. Olayın okulun bağlı olduğu Belediyeye iletilmesinin ardından öğretmen görevden uzaklaştırıldı.

Molenbeek Belediye Başkanı Catherine Moureaux, öğretmenin karikatürü gösterdiği için değil, 10 yaşındaki çocuklara açık saçık görsel gösterdiği için görevden alındığını söyledi.

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Belçika'da bir öğretmen Charlie Hebdo karikatürünü sınıfta gösterince açığa alındı
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