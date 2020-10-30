Meksika'dan son dakika haberi! Toplu mezarlarda 59 ceset bulundu

Ulusal Araştırma Komisyonu Başkanı Karla Quintana, yaptığı açıklamada, geçen hafta ihbar üzerine yapılan kazılarda, kentin hemen dışında yaklaşık bir kilometre çapındaki boş arsada 52 mezar çukuru saptandığını bildirdi.

KURBANLARIN ÇOĞU KADIN

Bölgede şu ana kadar kazılarda 59 kişinin cesedine ulaşıldığını belirten Quintana, kurbanların büyük bölümünün genç olduğunu ve aralarında çok sayıda kadının da bulunduğunu kaydetti.

Bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

CİNAYET ORANIN EN YÜKSEK OLDUĞU EYALET

Uyuşturucu kaçakçılığı yapan organize suç çeteleri arasında güç mücadelelerine sahne olan Guanajuato, ülkede cinayet oranının en yüksek seyrettiği eyalet olarak biliniyor. Eyaletteki Jalisco uyuşturucu karteli ile komşu eyaletlerde faaliyet gösteren Sinaola karteli ve onun desteklediği yerel çeteler arasında çatışmalar yaşanıyor.

(Meksika'da ülkenin en güçlü uyuşturucu kartellerinin hüküm sürdüğü Jalisco eyaletinde bir çiftlikte de çok sayıda ceset bulunmuştu.)

Ruanda'da 5 bin kişilik toplu mezar bulundu

ABD'de 99 yıl önceki ırkçı şiddet olaylarına ait olduğu sanılan toplu mezar bulundu