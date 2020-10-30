Son Dakika: Corona virüs aşısı ile ilgili Japon'yadan ilginç karar! 50 milyon adet...

Corona virüs salgınında vaka sayıları, başta ABD olmak üzere tüm dünyada hızla artıyor. ABD Perşembe günü 88.521 yeni Covid-19 vakası bildirdi - bu, pandeminin başlamasından bu yana ülkedeki en yüksek günlük vaka sayısı olarak tarihe geçti. DSÖ'nün Avrupa direktörü, geçen hafta 1,5 milyondan fazla vakanın doğrulanmasıyla kıtanın yine pandeminin "merkez üssü" olduğunu söyledi. Öte yandan, aşı çalışmalarında da yeni gelişmeler yaşanıyor. Aşı adaylarının sahipleri, geçtiğimiz günlerde peşpeşe çalışmaların geleceği ile ilgili açıklama yapmıştı. Tartışmalı adaylar arasında yer alan Moderna aşısı ile ilgili de flaş bir açıklama geldi.
JAPONYA: 50 MİLYON DOZ ALACAĞIZ
Takeda şirketinden yapılan açıklamaya göre, ABD'li ilaç üreticisi Moderna ile Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı (MHLW) iş birliğiyle oluşturulan sözleşme açıklandı.
Buna göre Takeda, Kovid-19'a geliştirilen ve faz 3 klinik testlerini tamamlayan Moderna'nın aşı adayı mRNA-1273'ün onaylanması sonrasında, 2021'in ilk yarısından itibaren 50 milyon doz aşıyı ithal edecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Takeda Küresel Aşı İşletme Birimi Başkanı Rajeev Venkayya, firmanın Japonya'da sürdürülebilir ve süratli bir aşı tedariki için hükümet ve bakanlıkla iş birliğini sürdürdüğünü belirterek "Moderna ve Novavax ile çalışmayı tercih ettik ki her ikisi de gelecek vadediyor." ifadesini kullandı.
Sözleşme kapsamında, mRNA-1273 aşı adayının dağıtılması öncesinde Japonya'da mevzuata yönelik gerekli işlemler yapılacak.
Moderna da Takeda'ya aşının son halini temin ederek firmanın kalkınmasına destek verecek.
Japonya Sağlık Bakanlığı, aşının etkili olabilmesi için ülkede 25 milyon kişiye, iki doz uygulanacağını açıkladı.
Japonya'da hükümet, İngiliz AstraZeneca ve ABD'li Pfizer üretimi Kovid-19 aşılarının başarılı olması halinde bu firmalardan 120 milyon doz temin edilmesi için anlaşmıştı.