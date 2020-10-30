Son Dakika: Corona virüs aşısı ile ilgili Japon'yadan ilginç karar! 50 milyon adet...

Corona virüs salgınında vaka sayıları, başta ABD olmak üzere tüm dünyada hızla artıyor. ABD Perşembe günü 88.521 yeni Covid-19 vakası bildirdi - bu, pandeminin başlamasından bu yana ülkedeki en yüksek günlük vaka sayısı olarak tarihe geçti. DSÖ'nün Avrupa direktörü, geçen hafta 1,5 milyondan fazla vakanın doğrulanmasıyla kıtanın yine pandeminin "merkez üssü" olduğunu söyledi. Öte yandan, aşı çalışmalarında da yeni gelişmeler yaşanıyor. Aşı adaylarının sahipleri, geçtiğimiz günlerde peşpeşe çalışmaların geleceği ile ilgili açıklama yapmıştı. Tartışmalı adaylar arasında yer alan Moderna aşısı ile ilgili de flaş bir açıklama geldi.

JAPONYA: 50 MİLYON DOZ ALACAĞIZ

Takeda şirketinden yapılan açıklamaya göre, ABD'li ilaç üreticisi Moderna ile Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı (MHLW) iş birliğiyle oluşturulan sözleşme açıklandı.