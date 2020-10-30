Son Dakika: Market çalışanlarının yüzde 20’sinin corona virüs testi pozitif! O ülkede korkutan rapor

Mesleki ve Çevresel Tıp dergisinde, pandemi sırasında market çalışanlarının karşılaştıkları asemptomatik enfeksiyon oranını, virüse maruz kalma risklerini ve psikolojik sıkıntıları gösteren bir analiz yayınlandı. Çalışmada, Mayıs ayında Boston'daki bir mağazada test edilen 104 market çalışanının %20'sinde corona virüs test sonucu pozitif çıktı.
Araştırmacılar, bunun çevredeki topluluklarda görülenden çok daha yüksek bir enfeksiyon oranı olduğunu söyledi. Müşterilerle ilgilenen işçilerin, diğer pozisyonlardaki meslektaşlarına göre Covid-19'a yakalanma oranı beş kat daha fazla. Ancak pozitif çıkanların dörtte üçünde hiçbir belirti tespit edilmedi!
Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yardımcı doçent ve Harvard Halk Sağlığı Okulu'nda "çalışma hayatı" üzerinde çalışan bir araştırmacı olan Dr. Justin Yang, "Asemptomatik olan bu kadar çok insanın olduğunu görünce kesinlikle şaşırdık. Bu, perakende market çalışanlarının müşteriler çok temasta kaldığı ve virüs için bir aracı olarak hizmet ettiği anlamına geliyor. Kesinlikle çok endişe verici" dedi.
Yayınlanan analizde, çalışanların önlem almaya çalıştığı vurgulandı. Neredeyse tamamı (% 91) iş yerinde yüz maskesi taktığını, %77'si ise iş dışında da maske taktığını söyledi. Buna rağmen, sadece %66'sı iş yerinde tutarlı bir şekilde sosyal mesafeyi uygulayabildiğini söyledi.
Bu sosyal mesafeli olamamanın hem duygusal hem de fiziksel bir etkisi oldu. Müşteri hizmetleri işlerindeki insanların yaklaşık dörtte biri, müşterilerle etkileşime girmek zorunda kalmayan çalışanların %8'ine kıyasla anksiyete ve depresyon sorunları olduğunu söyledi.
Çalışma, işe bisikletle, arabayla veya yürüyerek gidip gelen çalışanların, toplu taşıma kullananlara göre depresyon yaşama olasılığının daha düşük olduğunu ortaya çıkardı.