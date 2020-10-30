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Son Dakika: çalışanlarının yüzde 20’sinin corona virüs testi pozitif! O ülkede korkutan rapor

Marketlerdeki yoğunluk, çalışanları, özellikle müşterilerle etkileşime girmek zorunda olanları ciddi bir enfeksiyon riski altına sokuyor. ABD'de yapılan bir çalışmada, çalışanlarının yüzde 20'sinin corona virüs ile enfekte olduğu ortaya çıktı. Market çalışanların çoğunda corona virüs enfeksiyonu asemptomatik olduğu için, bu işçiler Covid-19 hastalığının yayılmasında kritik bir aktarım kaynağı haline geldi. İşte, yayımlanan çarpıcı analize ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 30.10.2020 12:14 ABONE OL
Son Dakika: Market çalışanlarının yüzde 20’sinin corona virüs testi pozitif! O ülkede korkutan rapor

Mesleki ve Çevresel Tıp dergisinde, pandemi sırasında çalışanlarının karşılaştıkları asemptomatik enfeksiyon oranını, virüse maruz kalma risklerini ve psikolojik sıkıntıları gösteren bir analiz yayınlandı. Çalışmada, Mayıs ayında Boston'daki bir mağazada test edilen 104 market çalışanının %20'sinde corona virüs test sonucu pozitif çıktı.

Araştırmacılar, bunun çevredeki topluluklarda görülenden çok daha yüksek bir enfeksiyon oranı olduğunu söyledi. Müşterilerle ilgilenen işçilerin, diğer pozisyonlardaki meslektaşlarına göre Covid-19'a yakalanma oranı beş kat daha fazla. Ancak pozitif çıkanların dörtte üçünde hiçbir belirti tespit edilmedi!

Son Dakika: Market çalışanlarının yüzde 20’sinin corona virüs testi pozitif! O ülkede korkutan rapor

Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yardımcı doçent ve Harvard Halk Sağlığı Okulu'nda "çalışma hayatı" üzerinde çalışan bir araştırmacı olan Dr. Justin Yang, "Asemptomatik olan bu kadar çok insanın olduğunu görünce kesinlikle şaşırdık. Bu, perakende çalışanlarının müşteriler çok temasta kaldığı ve virüs için bir aracı olarak hizmet ettiği anlamına geliyor. Kesinlikle çok endişe verici" dedi.

Son Dakika: Market çalışanlarının yüzde 20’sinin corona virüs testi pozitif! O ülkede korkutan rapor

Yayınlanan analizde, çalışanların önlem almaya çalıştığı vurgulandı. Neredeyse tamamı (% 91) iş yerinde yüz maskesi taktığını, %77'si ise iş dışında da maske taktığını söyledi. Buna rağmen, sadece %66'sı iş yerinde tutarlı bir şekilde sosyal mesafeyi uygulayabildiğini söyledi.

Son Dakika: Market çalışanlarının yüzde 20’sinin corona virüs testi pozitif! O ülkede korkutan rapor

Bu sosyal mesafeli olamamanın hem duygusal hem de fiziksel bir etkisi oldu. Müşteri hizmetleri işlerindeki insanların yaklaşık dörtte biri, müşterilerle etkileşime girmek zorunda kalmayan çalışanların %8'ine kıyasla anksiyete ve depresyon sorunları olduğunu söyledi.

Son Dakika: Market çalışanlarının yüzde 20’sinin corona virüs testi pozitif! O ülkede korkutan rapor

Çalışma, işe bisikletle, arabayla veya yürüyerek gidip gelen çalışanların, toplu taşıma kullananlara göre depresyon yaşama olasılığının daha düşük olduğunu ortaya çıkardı.

Son Dakika: Market çalışanlarının yüzde 20’sinin corona virüs testi pozitif! O ülkede korkutan rapor

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Son Dakika: Market çalışanlarının yüzde 20’sinin corona virüs testi pozitif! O ülkede korkutan rapor
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