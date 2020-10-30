Son Dakika: Market çalışanlarının yüzde 20’sinin corona virüs testi pozitif! O ülkede korkutan rapor

Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yardımcı doçent ve Harvard Halk Sağlığı Okulu'nda "çalışma hayatı" üzerinde çalışan bir araştırmacı olan Dr. Justin Yang, "Asemptomatik olan bu kadar çok insanın olduğunu görünce kesinlikle şaşırdık. Bu, perakende market çalışanlarının müşteriler çok temasta kaldığı ve virüs için bir aracı olarak hizmet ettiği anlamına geliyor. Kesinlikle çok endişe verici" dedi.