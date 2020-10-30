Sözde savunma bakanını cehenneme gönderdik

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, haydut devlet Ermenistan'ın katliam yaptığı Berde'de yabancı misyon temsilcileriyle birlikte incelemelerde bulundu. Ermenistan'ın kente attığı roketlerden birinin önünde gazetecilere cepheyle ilgili son değerlendirmelerde de bulunan Hacıyev, "Dağlık Karabağ rejiminin sözde Savunma Bakanı Celal Harutyunyan cehenneme gönderildi. Ermenistan eylemlerinden dolayı savaş alanında cezalandırılıyor. Çoğu Hocalı katliamının da failleri olan bu isimler teker teker bu cezadan payını alacak" dedi.Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Dağlık Karabağ müzakerelerinde Türkiye'nin de olması gerektiğini belirten Putin, "Azerbaycan ile Ermenistan'ın, Türkiye'nin de olduğu Minsk Grubu çerçevesindeki müzakerelerle çözüme ulaşması gerekiyor" ifadelerini kullandı.Azerbaycan 30 Ermeni askerinin cesedini ve 2 yaşlı şahsı Ermenistan'a iade ettiğini duyurdu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev "Daha önce cesetleri almak istemediler. Rusya ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin girşimleriyle iade gerçekleşti" dedi.Azerbaycan Savunma Bakanlığı dün yerel saatle 13.18 ve 13.20 civarında cephenin Gubadlı istikametinde Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağının Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulunduğu ve iki uçağın Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiğini kaydetti.