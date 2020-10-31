Avrupa Müslümanlara savaş açtı

Fransa'da başta- Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere yetkililerin İslam'a yönelik ırkçı politikalarına karşı tepkiler dün de birçok ülkede sürdü. Avrupa ise İslam karşıtlığını körüklemek için yaşanan her eylemi 'İslamcı terör' olarak yansıtıyor. Önceki gün Fransa'nın Nice ve Avignon kentinde yaşanan saldırılar "İslamcı terör" olarak lanse edildi. Fransız basını, Avignon'da yaşanan olayda saldırganın "Allahu Ekber" diye bağırdığını yazdı. Ancak saldırganın üzerinde aşırı sağcılara ait "Avrupa'yı savun" yazılı yelek çıktı. Savcılık saldırganın "psikolojik sorunlu" olduğunu, olayın terör saldırısı olarak soruşturulmayacağını açıkladı. Alman basını da saldırganın Neo- Nazi çıkmasının ardından Avignon'daki gelişmeleri görmezden geldi. İslam'a yönelik nefret içeren açıklamalarda bulunan Avrupalı siyasiler de İslamofobi'yi körüklüyor. Fransa'da bir market de başörtülülerin mağazaya girişini yasaklama kararı aldı. Öte yandan dün akşam Paris'te bıçakla polise saldıran bir kişi etkisiz hale getirildi.FRANSA'DA eski Cumhurbaşkanı François Hollande, teröristler ile Müslümanların karıştırılmaması gerektiğini belirtti. "Teröristleri Müslümanlardan ayırt etmeliyiz" diyen Hollande, bu şekilde hatanın kendilerini istenmeyen bir çatışmanın içine çekeceği uyarısı yaptı.