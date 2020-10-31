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ordusu Ermenistan'a darbe indirmeye devam ediyor!

ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 31.10.2020 07:38 ABONE OL
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a darbe indirmeye devam ediyor!

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Dün gün boyu ve bugün gece saatlerinde cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı,3 zırhlı piyade aracı, 2 "Smerç" ve 2 "Grad" füze sistemi, 12 farklı tipte top, 1 OSA uçaksavar, 1 radar aracı ve 2 otomobilin imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

Bakanlık, Ermenistan ordusunun sabah saatlerinden itibaren Terter, Ağdam ve Ağcabedi illerine top atışı yaptığını duyurdu.

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Azerbaycan ordusu Ermenistan'a darbe indirmeye devam ediyor!
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