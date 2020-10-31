Azerbaycan ordusu Şuşa önlerinde

Azerbaycan ordusu, 27 Eylül'den beri emin adımlarla ilerliyor. Cebrayil, Fuzuli, Zengilan ve Kubatlı şehirleriyle birlikte 210'dan fazla köy ve stratejik tepe ile yükseltinin kontrolünü sağlamayı başardı. Şuşa kuşatmasına başlayan ordu birlikleri kentin kontrolün ele geçirilmesi halinde, çatışmaların başlamasından bu yana en önemli zaferini elde etmiş olacak. Dağlık Karabağ'ın sözde Ermeni yönetiminin başındaki Araik Arutyunyan, sosyal medyada bir video yayınlayarak Azerbaycan'ın Karabağ'ın ikinci büyük kenti Şuşa'ya en fazla 5 kilometrelik mesafede olduğunu ve şehri geri almak istediğini söyledi.Yüzyıllar boyunca Azerbaycan'ın siyasi ve kültürel merkezlerinden biri olan kent, sayısız şair, müzisyen, bilim insanı yetiştirdi. "Azerbaycan'ın müzik beşiği", "Kafkasların sanat mabedi" olarak adlandırılan Şuşa, aynı zamanda Azerbaycan mimarisinin en seçkin eserlerine de ev sahipliği yapıyor. Bir açık hava müzesi olan kent 1977'de tarihi ve mimari koruma alanı ilan edildi. Azerbaycan'ın gözbebeği Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermeniler tarafından işgal edildi. Dağlık Karabağ bölgesinin sözde başkenti olan Hankendi'ye 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve başkenti Ermenistan'a bağlayan yol üzerinde yer alan Şuşa, stratejik ve tarihi öneme sahip. Öte yandan Azerbaycan, Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) götürdü.AZERBAYCAN ordusu, ülkenin Berde kentindeki sivilleri hedef alan Ermenistan'a ait iki Smerç füze sistemini imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı görüntülerde, füze sisteminin nokta atışıyla imha edildiği görülüyor. Ermenistan'ın cepheden 60 km uzaklıktaki Berde'ye misket bombalı Smerç füzeleriyle 27-28 Ekim'de düzenlediği saldırılarda 25 sivil yaşamını yitirmiş, 70'ten fazla kişi yaralanmıştı.AVRUPA basını, işgalci Ermeni güçlerinin Berde'de sivillere yönelik katliamlarını yine görmezden geliyor. Üstelik bu da yetmezmiş gibi BBC sitesi "Ermeni anneler askere gönderdikleri çocuklarını bekliyor" güzellemeleri yapıyor, ya da AFP ajansı cepheye hazırlanan geçici Ermeni askerlerinin çarşaf çarşaf fotoğraflarını paylaşıyor.AZERBAYCAN ordusunun Dağlık Karabağ'daki ilerleyişi devam ederken, Rusya basınında Ermeni yönetimini hedef alan yorumlar ön plana çıkmaya devam ediyor. TürkRus sitesinin Rus basınından aktardığı bilgilere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a güvenmiyor. Moskovski Komsomolets gazetesi, Ermeni lider Paşinyan'ın Batı yanlısı tutumuna atıf yaparak, "Böyle bir ortak uğruna Rusya'nın stratejik müttefiklerle ilişkilerini riske atmasının bir anlamı var mı?" diye sordu.