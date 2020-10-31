Macron yine çark etti: Karikatürleri desteklemiyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Müslümanları hedef gösteren açıklamalarda bulunmuş, İslami radikalleşme ve terörle mücadeleyi yoğunlaştıracağını söylemişti. Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürler, devlet kurumlarına ait binalara yansıtılmıştı.

MACRON ÇARK ETTİ

Müslüman dünyasından gelen tepki ve ekonomik boykot, üzerine skandal açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron çark etmişti.

"DAMGALAMA YOK"



İslam dünyasından gelen tepkilerin ürken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan bir çark daha geldi. Ülkede Müslümanlara yönelik baskıyı inkar eden Macron, "Son günlerde sosyal medyada duyduğum ve gördüklerimin çoğunun aksine, ülkemizin herhangi bir din ile sorunu yok. Bütün bu dinler onun topraklarında özgürce uygulanmaktadır. Damgalama yok, Fransa barışa ve birlikte yaşamaya kararlı" açıklamasında bulundu.

"ARKASINDA DEĞİLİZ"

Gelen tepkilerin yoğunluğu karşısında daha fazla direnemeyen ve hakaret içerikli karikatürleri desteklemediklerini söyleyen Fransız lider son olarak Twitter hesabından Arapça paylaşımda, "Müslümanların, bu karikatürlerle karşı hislerini anlıyorum. Biz bu karikatürleri desteklemiyoruz. Bunların arkasında olduğum algısı oluşturdular fakat arkasında değiliz" ifadelerini kullandı.