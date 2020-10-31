Samos (Sisam) Adası nerede, hangi ülkede ve Türkiye'ye yakın mı? Sisam Adası'ndaki büyük deprem sonrası tsunami yaşandı! İşte o görüntüler

Ege'de gerçekleşen ve ülkemizden de İzmir başta olmak üzere birçok yerden hissedilen deprem, büyük korku ve panik yarattı. Can kayıplarının olduğu depremde, yaralıları göçük altından kurtarma çalışmaları devam ediyor. İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü ise Ege Denizi'ndeki Samos (Sisam) Adası olarak açıklandı. Hâl böyle olunca, 'Sisam Adası nerede, hangi ülkede ve Türkiye'ye yakın mı?' sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. Bununla beraber, depremin merkez üssü olan Sisam Adası'ndan gelen görüntüler ise depremin büyüklüğünü adeta gözler önüne serdi.
Yunanistan'da, Ege Denizi'nde, Dilek Yarımadası'nın karşısında bir ada. Bu adanın en büyük yerleşim merkezi olan şehri, merkezi bu şehir olan ve Sisam Adası'nı, Ahikerya (Yunanca'da Ικαρ?α, İkarya) adasını ve bölgedeki birkaç küçük adayı kapsayan idari bölgenin (nomos) adıdır. Tarihte kurulan on iki İyon kolonisinden biridir.
Samos Adası ile ilgili diğer detaylar şu şekilde;
Sisam (Yunanca'da Samos, Σάμος) Yunanistan'da, Ege Denizi'nde, Dilek Yarımadası'nın karşısında bir ada. Bu adanın en büyük yerleşim merkezi olan şehri, merkezi bu şehir olan ve Sisam adasını, Ahikerya adasını ve bölgedeki birkaç küçük adayı kapsayan idari bölgenin adıdır. Tarihte kurulan on iki İyon kolonisinden biridir.
Son dakika! İzmir'deki deprem sonrası Yunanistan'ın Sisam Adası bu hale geldi! | Video
Aydın ili, Kuşadası ilçesi'nde bulunan Dilek Yarımadası'na oldukça yakındır. Sisam Adasında antik kent, kente su taşıma amaçlı MÖ 6. yüzyıldan kalma tünel, Hera tapınağı, herkesin Türkçe konuştuğu Karaveli köyü, Yenikarlovası balıkçı kasabası vardır. Ayrıca Gümüldür'den rahatlıkla görülebilen ve Tavşan Adası'nın tam karşısındadır.
Ayrıca Pisagor ve Aristarkus bu adada doğmuştur.