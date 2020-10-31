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Samos (Sisam) Adası nerede, hangi ülkede ve Türkiye'ye yakın mı? 'ndaki büyük deprem sonrası tsunami yaşandı! İşte o görüntüler

nerede, hangi ülkede sorusunun yanıtı, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından merak konusu oldu. Zira, İzmir depreminin merkez üssünün Samos (Sisam) Adası olduğu bilgisi paylaşıldı. Hâl böyle olunca da, 'Sisam Adası nerede, hangi ülkede ve Türkiye'ye ne kadar yakın?' sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Depremin merkez üssü durumunda olan Samos Adası'ndan gelen görüntüler ise depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 31.10.2020 10:33 ABONE OL
Samos Sisam Adası nerede, hangi ülkede ve Türkiye'ye yakın mı? Sisam Adası'ndaki büyük deprem sonrası tsunami yaşandı! İşte o görüntüler

Ege'de gerçekleşen ve ülkemizden de İzmir başta olmak üzere birçok yerden hissedilen deprem, büyük korku ve panik yarattı. Can kayıplarının olduğu depremde, yaralıları göçük altından kurtarma çalışmaları devam ediyor. İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü ise Ege Denizi'ndeki Samos (Sisam) Adası olarak açıklandı. Hâl böyle olunca, ' nerede, hangi ülkede ve Türkiye'ye yakın mı?' sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. Bununla beraber, depremin merkez üssü olan Sisam Adası'ndan gelen görüntüler ise depremin büyüklüğünü adeta gözler önüne serdi.

SİSAM ADASI NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?

Yunanistan'da, Ege Denizi'nde, Dilek Yarımadası'nın karşısında bir ada. Bu adanın en büyük yerleşim merkezi olan şehri, merkezi bu şehir olan ve Sisam Adası'nı, Ahikerya (Yunanca'da Ικαρ?α, İkarya) adasını ve bölgedeki birkaç küçük adayı kapsayan idari bölgenin (nomos) adıdır. Tarihte kurulan on iki İyon kolonisinden biridir.

Samos Adası ile ilgili diğer detaylar şu şekilde;

Samos Sisam Adası nerede, hangi ülkede ve Türkiye'ye yakın mı? Sisam Adası'ndaki büyük deprem sonrası tsunami yaşandı! İşte o görüntüler

Sisam (Yunanca'da Samos, Σάμος) Yunanistan'da, Ege Denizi'nde, Dilek Yarımadası'nın karşısında bir ada. Bu adanın en büyük yerleşim merkezi olan şehri, merkezi bu şehir olan ve Sisam adasını, Ahikerya adasını ve bölgedeki birkaç küçük adayı kapsayan idari bölgenin adıdır. Tarihte kurulan on iki İyon kolonisinden biridir.

Son dakika! İzmir'deki deprem sonrası Yunanistan'ın Sisam Adası bu hale geldi! | Video

Aydın ili, Kuşadası ilçesi'nde bulunan Dilek Yarımadası'na oldukça yakındır. Sisam Adasında antik kent, kente su taşıma amaçlı MÖ 6. yüzyıldan kalma tünel, Hera tapınağı, herkesin Türkçe konuştuğu Karaveli köyü, Yenikarlovası balıkçı kasabası vardır. Ayrıca Gümüldür'den rahatlıkla görülebilen ve Tavşan Adası'nın tam karşısındadır.

Ayrıca Pisagor ve Aristarkus bu adada doğmuştur.

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Samos (Sisam) Adası nerede, hangi ülkede ve Türkiye'ye yakın mı? Sisam Adası'ndaki büyük deprem sonrası tsunami yaşandı! İşte o görüntüler
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