Samos (Sisam) Adası nerede, hangi ülkede ve Türkiye'ye yakın mı? Sisam Adası'ndaki büyük deprem sonrası tsunami yaşandı! İşte o görüntüler

Ege'de gerçekleşen ve ülkemizden de İzmir başta olmak üzere birçok yerden hissedilen deprem, büyük korku ve panik yarattı. Can kayıplarının olduğu depremde, yaralıları göçük altından kurtarma çalışmaları devam ediyor. İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü ise Ege Denizi'ndeki Samos (Sisam) Adası olarak açıklandı. Hâl böyle olunca, 'Sisam Adası nerede, hangi ülkede ve Türkiye'ye yakın mı?' sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. Bununla beraber, depremin merkez üssü olan Sisam Adası'ndan gelen görüntüler ise depremin büyüklüğünü adeta gözler önüne serdi.

SİSAM ADASI NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?

Yunanistan'da, Ege Denizi'nde, Dilek Yarımadası'nın karşısında bir ada. Bu adanın en büyük yerleşim merkezi olan şehri, merkezi bu şehir olan ve Sisam Adası'nı, Ahikerya (Yunanca'da Ικαρ?α, İkarya) adasını ve bölgedeki birkaç küçük adayı kapsayan idari bölgenin (nomos) adıdır. Tarihte kurulan on iki İyon kolonisinden biridir.

Samos Adası ile ilgili diğer detaylar şu şekilde;