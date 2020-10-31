Serrac istifa kararından vazgeçti

LİBYA Başbakanı Fayiz es- Serrac, ekim ayı sonunda istifa etme kararından vazgeçtiğini açıkladı. Başbakanlık Sözcüsü Galib el-Zaklai, Serrac'ın, Libyalı taraflar arasında devam eden diyalog görüşmeleri tamamlanana kadar istifa etme kararından vazgeçtiğini duyurdu. Serrac'ın kararının, "Trablus'taki Temsilciler Meclisi, Devlet Yüksek Konseyi, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) ve bazı dost ülkelerden gelen çağrılar üzerine" alındığı belirtilen açıklamada, Libyalı taraflar arasında devam eden diyalog görüşmeleri tamamlanana kadar Libya Başbakanı'nın görevine devam edeceği bildirildi. AA