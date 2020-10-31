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istifa kararından vazgeçti

Giriş Tarihi: 31.10.2020 ABONE OL
Serrac istifa kararından vazgeçti
LİBYA Başbakanı Fayiz es- Serrac, ekim ayı sonunda istifa etme kararından vazgeçtiğini açıkladı. Başbakanlık Sözcüsü Galib el-Zaklai, Serrac'ın, Libyalı taraflar arasında devam eden diyalog görüşmeleri tamamlanana kadar istifa etme kararından vazgeçtiğini duyurdu. Serrac'ın kararının, "Trablus'taki Temsilciler Meclisi, Devlet Yüksek Konseyi, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) ve bazı dost ülkelerden gelen çağrılar üzerine" alındığı belirtilen açıklamada, Libyalı taraflar arasında devam eden diyalog görüşmeleri tamamlanana kadar Libya Başbakanı'nın görevine devam edeceği bildirildi. AA
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Serrac istifa kararından vazgeçti
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