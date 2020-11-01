ABD Başkanlık seçimi son dakika haberi: Amerika başkanlık seçiminde kim önde? 2020 ABD seçimleri ne zaman yapılacak?

Son dakika haberi…ABD seçimleri için geri sayım başladı. Tüm dünya seçim sonuçlarına kilitlenirken anket sonuçlarında kimin önde olduğu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu bağlamda; Amerika seçiminde kim önde? ABD seçimleri ne zaman? şeklindeki soruların yanıtları aranıyor. Peki; Amerika başkanlık seçiminde kim önde? 2020 ABD seçimleri ne zaman yapılacak?

ABD SEÇİMLERİ NE ZAMAN? AMERİKA SEÇİMİNDE KİM ÖNDE?

Joe Biden ve Donald Trump'ın kıyasıya mücadele ettiği Amerika seçimlerinde kimin önde olduğu merak edilirken son dakika haberleri de yakından takip ediliyor. ABD seçimlerine ise çok az bir zaman kaldı. Peki; ABD başkanlık seçiminde kim önde? ABD seçimleri ne zaman?

İşte detaylar!