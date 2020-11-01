ABD Başkanlık seçimi son dakika haberi: Amerika başkanlık seçiminde kim önde? 2020 ABD seçimleri ne zaman yapılacak?

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Başkanlık seçimi son dakika haberi: Amerika başkanlık seçiminde kim önde? 2020 ABD seçimleri ne zaman yapılacak?

başkanlık seçimine ilişkin son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 46.devlet başkanını belirleyecek olan seçimler için geri sayım başladı. Mevcut 45.Başkan ile son ABD Başkan yardımcısı 'ın karşı karşıya geleceği seçimler ile ilgili son gelişmeler giderek önem kazanıyor. Vatandaşlar anketlerde kimin önde olduğunu öğrenmek isterken ABD seçimlerine ilişkin son dakika haberlerini de yakından takip ediyorlar. Peki; yapılacak? 2020 Amerika başkanlık seçiminde kim önde, kim kazanacak?

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ABD Başkanlık seçimi son dakika haberleri: Amerika başkanlık seçiminde kim önde? 2020 ABD seçimleri ne zaman yapılacak?

Son dakika haberi… seçimleri için geri sayım başladı. Tüm dünya seçim sonuçlarına kilitlenirken anket sonuçlarında kimin önde olduğu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu bağlamda; Amerika seçiminde kim önde? ABD seçimleri ne zaman? şeklindeki soruların yanıtları aranıyor. Peki; Amerika başkanlık seçiminde kim önde? 2020 ABD seçimleri ne zaman yapılacak?

ABD SEÇİMLERİ NE ZAMAN? AMERİKA SEÇİMİNDE KİM ÖNDE?

ve 'ın kıyasıya mücadele ettiği Amerika seçimlerinde kimin önde olduğu merak edilirken son dakika haberleri de yakından takip ediliyor. ABD seçimlerine ise çok az bir zaman kaldı. Peki; ABD başkanlık seçiminde kim önde? ABD seçimleri ne zaman?

İşte detaylar!

ABD Başkanlık seçimi son dakika haberleri: Amerika başkanlık seçiminde kim önde? 2020 ABD seçimleri ne zaman yapılacak?

ABD SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

Amerika Bileşik Devletleri Başkanlık seçimleri 3 Kasım Salı günü yapılacak.

KİM ÖNDE?

'de 59. Başkanlık seçimlerine 2 gün kala anketlere göre Demokrat , Cumhuriyetçi rakibi 'ın 7,2 puan önünde.

Ülke genelinde yapılan hemen tüm anketleri derleyen "Real Clear Politics" adlı siyasi analiz sitesine göre son anketlerde Biden, Trump karşısındaki üstünlüğünü koruyor.

ABD Başkanlık seçimi son dakika haberleri: Amerika başkanlık seçiminde kim önde? 2020 ABD seçimleri ne zaman yapılacak?

Kritik eyaletlerdeki son anketlerde de Biden, Trump'ın birkaç puanla da olsa önünde gözüküyor. Anketlere göre seçimlerin en kritik eyaletlerinden Florida'da kafa kafaya yarışan iki adaydan Biden, rakibinden 0,7 puan önde seyrederken, Pennsylvania'da da 4 puanlık bir farkla Trump'ı geride bırakıyor.

Biden'ın Michigan'da 6,2, Wisconsin'de 6, Kuzey Carolina'da 0,3 ve Arizona'da 1,1 puanla Trump'a üstünlük sağladığı gözüküyor. Ancak 6 kritik eyaletin tamamındaki anketlerde Trump'ın birkaç hafta öncesine kıyasla Biden'la arasındaki farkı gözle görülür biçimde azaltması dikkat çekiyor.

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ABD Başkanlık seçimi son dakika haberi: Amerika başkanlık seçiminde kim önde? 2020 ABD seçimleri ne zaman yapılacak?
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