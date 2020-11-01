ABD başkanlık seçimleri için geri sayım bitiyor! ABD seçimleri ne zaman?

Amerika'daki seçmenler 3 Kasım'da Donald Trump'ın Beyaz Saray'da dört yıl daha kalıp kalmayacağına karar verecek. Cumhuriyetçi Başkan'ın karşısında, en çok Barack Obama döneminde tanınan ancak 1970'lerden beri ABD siyasetinde yer alan Demokrat Parti adayı Joe Biden var. Seçim günü yaklaşırken, anket şirketleri seçmenlere hangi adayı tercih ettiklerini sorarak son durumu kamuoyu ile paylaşıyor.

ABD'nin başkanını seçmek için kullandığı seçim sisteminde, her eyalete Kongreye (Meclis ve Senato) gönderdiği üye sayısına bağlı olarak bir dizi oy veriliyor. Toplam 538 seçim okulu oyu alınmaya hazır, bu nedenle bir adayın kazanması için 270 oyu bulması gerekiyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle "sıra dışı" bir seçim süreci yaşanan ABD'de, Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden'ın yarıştığı ve 3 Kasım Salı günü yapılacak 59. başkanlık seçimlerinin galibinin kim olacağı merakla bekleniyor.

Seçimler öncesi anketlerdeki son durum yakından takip edilirken, 2016'dan bu yana anketlerin güvenilirliği de kamuoyunda soru işareti olarak görülüyor.

ABD'nin önde gelen siyasi analiz sitelerinden Real Clear Politics'in ulusal bazdaki hemen tüm anketlerin ortalamasını derlediği anket sonuçlarına göre, Biden yarışı Trump'ın 10,6 puan önünde götürüyor.

TRUMP'IN KOVİD-19'A YAKALANMASI ANKETLERE YANSIDI

Biden'ın Trump'la arayı çift hanelere kadar açmasında ABD Başkanı'nın Kovid-19'a yakalanması da etkili oldu.

Trump'ın hastalandıktan ve hastaneden çıktıktan sonra yaptığı "Kovid-19'dan korkmayın" minvalindeki açıklamaları, virüsten dolayı 220 binden fazla can kaybının yaşandığı ABD'de bazı seçmen grupları arasında tepkiye yol açtı.

Trump 1 Temmuz'da Joe Biden ile arasındaki fark 9,4 puan iken ivme kazanmış ve Kovid-19 testinin "pozitif" olduğunu duyurduğu 2 Ekim'e kadar farkı 7,4 puana indirmişti.