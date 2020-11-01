FransaCumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına tepkiler sürüyor. Bangladeş'te 40 binden fazla kişi "Dünya Müslümanları Macron'a karşı birleşti" yazılı pankartlar taşıdı. Pakistan, Endonezya, Malezya ve daha birçok ülkede onbinlerce kişi yine sokaklardaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Fransız mallarını almayın" çağrısı üzerine Kuzey Makedonya'nın Gostivar şehrinde yaşayan Semi Memeti ise Fransa üretimi olan arabasını satışa çıkardı. Memeti, "Erdoğan'ın çağrısı ile arabamı satıyorum" dedi.