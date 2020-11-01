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'da 6,3 büyüklüğünde 

'nın Maluku eyaletinde 6,3 büyüklüğünde meydana geldi.

AA
Giriş Tarihi: 1.11.2020 09:39 ABONE OL
Endonezya'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Maluku'ya bağlı Güneybatı Maluku bölgesinin 198 kilometre kuzeydoğu açıklarında olan depremin yerin 196 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Bölgedeki Saumlaki ve Dobo'da da hissedilen depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da 26 Eylül 2019'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 39 kişi hayatını kaybetmişti.

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Endonezya'da 6,3 büyüklüğünde deprem
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