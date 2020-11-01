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, Cezayirli direnişçilerin kemiklerinden sabun yapmış

Giriş Tarihi: 1.11.2020 ABONE OL
Fransa, Cezayirli direnişçilerin kemiklerinden sabun yapmış
Cezayir Cumhurbaşkanı Müsteşarı Abdulmecid Şeyhi, Fransa'nın, sömürge dönemi arşivlerini Cezayir'e geri vermesi konusunda engeller çıkardığını söyledi. Şeyhi, "Fransa, sömürge döneminde Cezayirli direnişçilerin kemiklerini Fransa'ya taşıyıp onları sabun ve şeker yapımında kullandı" dedi. Şeyhi, Fransa'nın insan haklarına saygı ve demokrasi üzerine kurulmuş medeni bir ülke olduğu yönündeki imajının bu arşivlerle sarsılacağı korkusu yaşadığını aktardı. Fransa'nın Afrika kıtasındaki sömürgeci tarihinin en güncel ve en kanlı örneğini teşkil eden Cezayir, yaklaşık 1,5 milyon cana mal olan bağımsızlık savaşını bundan tam 66 yıl önce, bugün 1 Kasım 1954'te başlattı.
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Fransa, Cezayirli direnişçilerin kemiklerinden sabun yapmış
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