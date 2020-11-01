Grip aşısı bağlantılı şüpheli ölümler artıyor

Dünya genelindeki vakalar 46 milyonu geçti. 33 milyon 273 bin 992 kişi iyileşti.
Güney Kore:
Grip aşısıyla bağlantılı ölümlerin sayısı 83'e ulaştı. Yetkililer ölümlerin 72'sinde aşının doğrudan etkisinin olmadığını, 11 vakanın da halen incelendiğini aktardı.
ABD:
Vaka sayısı 9 milyonu aştı.
Avrupa:
Kısıtlamalar protesto ediliyor.
Slovakya:
10 yaşından büyüklere test.
Hindistan:
551 kişi daha yaşamını yitirdi.
Çin:
Son 24 saatte 27 vaka tespit edildi.
Rusya:
Halk gıda stoklamaya başladı.
Latin Amerika:
Brezilya'da 508, Arjantin'de 350, Meksika'da 516 kişi daha öldü.