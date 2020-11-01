Grip aşısı bağlantılı şüpheli ölümler artıyor

Dünya genelindeki vakalar 46 milyonu geçti. 33 milyon 273 bin 992 kişi iyileşti.Grip aşısıyla bağlantılı ölümlerin sayısı 83'e ulaştı. Yetkililer ölümlerin 72'sinde aşının doğrudan etkisinin olmadığını, 11 vakanın da halen incelendiğini aktardı.Vaka sayısı 9 milyonu aştı.Kısıtlamalar protesto ediliyor.10 yaşından büyüklere test.551 kişi daha yaşamını yitirdi.Son 24 saatte 27 vaka tespit edildi.Halk gıda stoklamaya başladı.Brezilya'da 508, Arjantin'de 350, Meksika'da 516 kişi daha öldü.