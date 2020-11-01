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Grip aşısı bağlantılı şüpheli ölümler artıyor

Giriş Tarihi: 1.11.2020 ABONE OL
Grip aşısı bağlantılı şüpheli ölümler artıyor
Dünya genelindeki vakalar 46 milyonu geçti. 33 milyon 273 bin 992 kişi iyileşti.
Güney Kore: Grip aşısıyla bağlantılı ölümlerin sayısı 83'e ulaştı. Yetkililer ölümlerin 72'sinde aşının doğrudan etkisinin olmadığını, 11 vakanın da halen incelendiğini aktardı.
ABD: Vaka sayısı 9 milyonu aştı.
Avrupa: Kısıtlamalar protesto ediliyor.
Slovakya: 10 yaşından büyüklere test.
Hindistan: 551 kişi daha yaşamını yitirdi.
Çin: Son 24 saatte 27 vaka tespit edildi.
Rusya: Halk gıda stoklamaya başladı.
Latin Amerika: Brezilya'da 508, Arjantin'de 350, Meksika'da 516 kişi daha öldü.
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Grip aşısı bağlantılı şüpheli ölümler artıyor
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