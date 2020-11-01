SON DAKİKA: Corona virüs vaka sayısı artışı sonrası sokağa çıkma yasakları geri geldi! Ülkenin başbakanı tek tek açıkladı

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SON DAKİKA: artışı sonrası sokağa çıkma yasakları geri geldi! Ülkenin başbakanı tek tek açıkladı

’de ile ilgili son dakika haberi geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'nin önümüzdeki günlerde ikinci bir geniş çaplı kısıtlama sürecine gireceğini duyurdu. Karar, İngiltere'nin bir milyon corona virüs vakasını geçmesinden saatler sonra açıklandı. İşte, endişe verici artışın ardından ülkede alınan kararlar…

Giriş Tarihi: 1.11.2020 17:44 Son Güncelleme: 1.11.2020 17:44 ABONE OL
Son dakika haberi: Corona virüs vaka sayısı artışı sonrası sokağa çıkma yasakları geri geldi! Ülkenin başbakanı tek tek açıkladı

Başbakanı Johnson, Cumartesi akşamı düzenlediği basın toplantısında, bir ay sürecek olan kısıtlamaların önümüzdeki hafta yapılacak parlamento oylamasından sonra Perşembe gününden itibaren yürürlüğe gireceğini söyledi. Johnson, "Sonbahar dalgalanmasını kontrol altına almak için şimdi harekete geçmeliyiz" dedi.

Johnson, hükümetin planlarının önceki akşam çok sayıda ulusal gazeteye sızdırılmasının ardından Cumartesi günü duyuruyu yapmak zorunda kaldı. Hükümetin planı, başlangıçta tedbirleri Pazartesi günü duyurmaktı.

Son dakika haberi: Corona virüs vaka sayısı artışı sonrası sokağa çıkma yasakları geri geldi! Ülkenin başbakanı tek tek açıkladı

Sıkı karantina süreci, kuaför salonları ve spor salonları da dahil olmak üzere barların, restoranların ve gerekli olmayan işletmelerin kapanmasını barındırıyor. Okullar, üniversiteler ve oyun alanları açık kalacak.

Son dakika haberi: Corona virüs vaka sayısı artışı sonrası sokağa çıkma yasakları geri geldi! Ülkenin başbakanı tek tek açıkladı

İnsanlar evlerini yalnızca belirli nedenlerle terk edebilecekler: eğitim, iş (evden çalışamazlarsa), yiyecek alışverişi yapmak, sağlık nedenleriyle veya dışarıda egzersiz yapmak ve dinlenmek için…

Son dakika haberi: Corona virüs vaka sayısı artışı sonrası sokağa çıkma yasakları geri geldi! Ülkenin başbakanı tek tek açıkladı

Hükümet, geri döndüklerinde 'nin karantina kurallarına uymaları koşuluyla, iş için yurtdışına seyahat edebilecek olsa da, gerekli olmayan tüm seyahatler yasaklanacak. Sağlık hizmetleri İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın devredilen hükümetleri tarafından yürütüldüğünden, önlemler yalnızca İngiltere için geçerli olacaktır.

Son dakika haberi: Corona virüs vaka sayısı artışı sonrası sokağa çıkma yasakları geri geldi! Ülkenin başbakanı tek tek açıkladı

Yeni kısıtlamalar, 2 Aralık'a kadar yürürlükte kalacak ve bu noktada Johnson, virüsün, 'de yeniden kontrol altına alınacağını umuyor.

Son dakika haberi: Corona virüs vaka sayısı artışı sonrası sokağa çıkma yasakları geri geldi! Ülkenin başbakanı tek tek açıkladı

Öğleden sonra uzun bir süreyi kabinesiyle konuyu görüşerek geçiren Başbakan, daha önce "başka bir kısıtlama sefaletinden kaçınmak" istediğini söylemiş, ancak bunu daha sonra reddetmemişti.

Son dakika haberi: Corona virüs vaka sayısı artışı sonrası sokağa çıkma yasakları geri geldi! Ülkenin başbakanı tek tek açıkladı

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SON DAKİKA: Corona virüs vaka sayısı artışı sonrası sokağa çıkma yasakları geri geldi! Ülkenin başbakanı tek tek açıkladı
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