SON DAKİKA: Corona virüs vaka sayısı artışı sonrası sokağa çıkma yasakları geri geldi! Ülkenin başbakanı tek tek açıkladı

Hükümet, geri döndüklerinde İngiltere'nin karantina kurallarına uymaları koşuluyla, iş için yurtdışına seyahat edebilecek olsa da, gerekli olmayan tüm seyahatler yasaklanacak. Sağlık hizmetleri İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın devredilen hükümetleri tarafından yürütüldüğünden, önlemler yalnızca İngiltere için geçerli olacaktır.