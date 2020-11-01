SON DAKİKA: Corona virüs vaka sayısı artışı sonrası sokağa çıkma yasakları geri geldi! Ülkenin başbakanı tek tek açıkladı

İngiltere Başbakanı Johnson, Cumartesi akşamı düzenlediği basın toplantısında, bir ay sürecek olan kısıtlamaların önümüzdeki hafta yapılacak parlamento oylamasından sonra Perşembe gününden itibaren yürürlüğe gireceğini söyledi. Johnson, "Sonbahar dalgalanmasını kontrol altına almak için şimdi harekete geçmeliyiz" dedi.
Johnson, hükümetin planlarının önceki akşam çok sayıda ulusal gazeteye sızdırılmasının ardından Cumartesi günü duyuruyu yapmak zorunda kaldı. Hükümetin planı, başlangıçta tedbirleri Pazartesi günü duyurmaktı.
Sıkı karantina süreci, kuaför salonları ve spor salonları da dahil olmak üzere barların, restoranların ve gerekli olmayan işletmelerin kapanmasını barındırıyor. Okullar, üniversiteler ve oyun alanları açık kalacak.
İnsanlar evlerini yalnızca belirli nedenlerle terk edebilecekler: eğitim, iş (evden çalışamazlarsa), yiyecek alışverişi yapmak, sağlık nedenleriyle veya dışarıda egzersiz yapmak ve dinlenmek için…
Hükümet, geri döndüklerinde İngiltere'nin karantina kurallarına uymaları koşuluyla, iş için yurtdışına seyahat edebilecek olsa da, gerekli olmayan tüm seyahatler yasaklanacak. Sağlık hizmetleri İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın devredilen hükümetleri tarafından yürütüldüğünden, önlemler yalnızca İngiltere için geçerli olacaktır.
Yeni kısıtlamalar, 2 Aralık'a kadar yürürlükte kalacak ve bu noktada Johnson, virüsün, İngiltere'de yeniden kontrol altına alınacağını umuyor.