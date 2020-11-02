AB Türkiye Delegasyonu Başkanından Elif açıklaması

İzmir depreminde Elif'in enkaz altından kurtarılmasıyla ilgili olarak AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut tarafından açıklama yapıldı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un İzmir depremine ilişkin açıklamada,"Yılmadan ve usanmadan çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekiplerini alkışlıyor ve kutluyorum. Kendilerine yönelik tam desteğimizi bir defa daha ifade etmek istiyorum! Küçük Elif'e sağlıklı ve uzun bir yaşam diliyorum! Halen enkaz altındakiler için de aynı umudu besliyorum. İzmir halkına bir defa daha en derin taziyelerimizi iletiyorum. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve bu felaketten etkilenen herkese, duyduğum derin üzüntüyü ve dayanışma hislerimi ifade ederken, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Durumu yakından takip ediyoruz ve her türlü yardım için hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz." ifadeleri yer aldı.