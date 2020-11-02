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seçimleri öncesi Trump’tan son dakika açıklaması: Seçimden sonra kovulabilir!

'nden alınan verilere göre, Alaska'dan Maine'e kadar en az 31 eyaleti, ikinci corona virüs dalgasında rekor vaka sayısı bildirdi. Corona virüs önlemlerine karşı duruşu ile dikkat çeken ve kimi çevrelerin tepkisini toplayan ABD Başkanı ise seçime saatler kala çarpıcı bir açıklamada bulundu. Corona virüs önlemleri ile ilgili keskin bir görüş ayrılığına sahip olduğu Ulusal Alerji ve Enstitüsü Direktörü hakkında atılan bir slogana yanıt veren Trump, sonrasında onu görevden alabileceği sinyalini verdi.

Giriş Tarihi: 2.11.2020 12:03 Son Güncelleme: 2.11.2020 12:16 ABONE OL
ABD seçimleri öncesi Trump’tan son dakika açıklaması: Seçimden sonra kovulabilir!

Başkanı Trump, seçimden sonra Ulusal Alerji ve Enstitüsü Direktörü Dr.Anthony Fauci'yi kovabileceğini öne sürdü. Önceki gün, Trump'ın Florida'daki mitinginde "Fauci'yi kov!" sloganları atıldı. Trump bu sloganlara yanıt olarak, "Kimseye söylemeyin, seçimden sonrasını beklememe izin verin. Tavsiyeniz için teşekkür ederim" dedi.

Daha sonra Fauci hakkında "O iyi bir adam ama çok yanılıyor" açıklamasında bulundu.

FAUCI TRUMP'I BASINA ŞİKAYET ETMİŞTİ: TOPLANTILARA KATILMIYOR

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Ensitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, ABD Başkanı 'ın koronavirüs (Covid-19) vakalarının artışa geçmesine rağmen Koronavirüsle Mücadele Görev Gücü toplantılarına aylardır katılmadığını belirtti.

ABD seçimleri öncesi Trump’tan son dakika açıklaması: Seçimden sonra kovulabilir!

Fauci aynı zamanda Trump'tan daha çok Beyaz Saray Koronavirus Görev Gücü'nde danışman olan Scott Atlas ile iletişim halinde olduğunu belirtti. Fauci, pandeminin başladığı ilk aylarda Başkan Yardımcısı Mike Pence öncülüğünde her gün düzenlenen toplantıların artık haftada bir kez internet üzerinden görüntülü olarak gerçekleştiğini belirtti.

DAHA ÖNCE FAUCI HAKKINDA "TAM BİR FELAKET" DEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Başkanı 'ın, Beyaz Saray yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ekibinde yer alan ABD Ulusal Alerji ve Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'yi "tam bir felaket" olarak nitelediği iddia edildi.

ABD seçimleri öncesi Trump’tan son dakika açıklaması: Seçimden sonra kovulabilir!

Trump'ın ekibi ile yaptığı telefon görüşmesinin detayları Amerikan basınına yansıdı.

Haberlere göre, Trump, görüşmede "İnsanlar Fauci'yi ve diğer ahmakları dinlemekten yoruldu." ifadesini kullandı.

'ın ayrıca Kovid-19 konusunda yönetiminin aldığı önlemlerin yerinde olduğunu ifade ederek, "Fauci, tam bir felaket. Onu dinleseydim şu anda 500 bin kişi virüsten ölmüş olurdu." dediği öne sürüldü.

ABD seçimleri öncesi Trump’tan son dakika açıklaması: Seçimden sonra kovulabilir!

"BU SEÇİMLERİ KAZANACAĞIZ"

New York Timesda yer alan "Trump, Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'u kovacak" iddiasını reddeden Başkanı Trump, "Ben Meadows'u çok seviyorum. O çok iyi bir iş çıkarıyor." ifadesini kullandı.

ABD seçimleri öncesi Trump’tan son dakika açıklaması: Seçimden sonra kovulabilir!

Trump, 3 Kasım'daki Başkanlık seçimleri hakkında da iyimser olduğunu vurgulayarak, "Size gerçeği söyleyeyim, biz bu seçimleri kazanacağız. Bunu belki 2-3 hafta önce söyleyemezdim ama biz kazanacağız." şeklindeki görüşünü de paylaştı.

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ABD seçimleri öncesi Trump’tan son dakika açıklaması: Seçimden sonra kovulabilir!
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