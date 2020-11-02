ABD seçimleri öncesi Trump’tan son dakika açıklaması: Seçimden sonra kovulabilir!

Fauci aynı zamanda Trump'tan daha çok Beyaz Saray Koronavirus Görev Gücü'nde danışman olan Scott Atlas ile iletişim halinde olduğunu belirtti. Fauci, pandeminin başladığı ilk aylarda Başkan Yardımcısı Mike Pence öncülüğünde her gün düzenlenen toplantıların artık haftada bir kez internet üzerinden görüntülü olarak gerçekleştiğini belirtti.

DAHA ÖNCE FAUCI HAKKINDA "TAM BİR FELAKET" DEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ekibinde yer alan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'yi "tam bir felaket" olarak nitelediği iddia edildi.