ABD seçimleri öncesi Trump’tan son dakika açıklaması: Seçimden sonra kovulabilir!

ABD Başkanı Trump, seçimden sonra Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr.Anthony Fauci'yi kovabileceğini öne sürdü. Önceki gün, Trump'ın Florida'daki seçim mitinginde "Fauci'yi kov!" sloganları atıldı. Trump bu sloganlara yanıt olarak, "Kimseye söylemeyin, seçimden sonrasını beklememe izin verin. Tavsiyeniz için teşekkür ederim" dedi.
Daha sonra Fauci hakkında "O iyi bir adam ama çok yanılıyor" açıklamasında bulundu.
FAUCI TRUMP'I BASINA ŞİKAYET ETMİŞTİ: TOPLANTILARA KATILMIYOR
ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Ensitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs (Covid-19) vakalarının artışa geçmesine rağmen Koronavirüsle Mücadele Görev Gücü toplantılarına aylardır katılmadığını belirtti.
Fauci aynı zamanda Trump'tan daha çok Beyaz Saray Koronavirus Görev Gücü'nde danışman olan Scott Atlas ile iletişim halinde olduğunu belirtti. Fauci, pandeminin başladığı ilk aylarda Başkan Yardımcısı Mike Pence öncülüğünde her gün düzenlenen toplantıların artık haftada bir kez internet üzerinden görüntülü olarak gerçekleştiğini belirtti.
DAHA ÖNCE FAUCI HAKKINDA "TAM BİR FELAKET" DEDİĞİ İDDİA EDİLDİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ekibinde yer alan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'yi "tam bir felaket" olarak nitelediği iddia edildi.
Trump'ın seçim ekibi ile yaptığı telefon görüşmesinin detayları Amerikan basınına yansıdı.
Haberlere göre, Trump, görüşmede "İnsanlar Fauci'yi ve diğer ahmakları dinlemekten yoruldu." ifadesini kullandı.
Donald Trump'ın ayrıca Kovid-19 konusunda yönetiminin aldığı önlemlerin yerinde olduğunu ifade ederek, "Fauci, tam bir felaket. Onu dinleseydim şu anda 500 bin kişi virüsten ölmüş olurdu." dediği öne sürüldü.
"BU SEÇİMLERİ KAZANACAĞIZ"
New York Timesda yer alan "Trump, Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'u kovacak" iddiasını reddeden ABD Başkanı Trump, "Ben Meadows'u çok seviyorum. O çok iyi bir iş çıkarıyor." ifadesini kullandı.
Trump, 3 Kasım'daki ABD Başkanlık seçimleri hakkında da iyimser olduğunu vurgulayarak, "Size gerçeği söyleyeyim, biz bu seçimleri kazanacağız. Bunu belki 2-3 hafta önce söyleyemezdim ama biz kazanacağız." şeklindeki görüşünü de paylaştı.