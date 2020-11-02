Afganistan'da bombalı ve silahlı saldırı! 19 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın başkentindeki Kabil Üniversitesinde bombalı ve silahlı saldırıların ardından olay yerine gelen güvenlik güçleri ile sayıları henüz belirlenemeyen saldırganlar arasında çıkan çatışma ise sürüyor.

Ülkenin en büyük üniversitesi olan Kabil Üniversitesine öğle saatlerinde kimliği belirsiz saldırganlarca önce bombalı ardından da silahlı saldırı düzenlendi.

Yetkililer, saldırılarda 13 kişinin yaralandığını söyledi ancak can kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Edinilen son dakika habere göre; saldırılarda 19 kişi hayatını kaybetti

ÇATIŞMA SÜRÜYOR

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, üniversite etrafındaki tüm yolların trafiğe kapatıldığını ve öğrencilerin çoğunun tahliye edildiğini açıkladı.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri ile sayıları henüz belirlenemeyen saldırganlar arasında çıkan çatışma ise hala sürüyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Taliban'dan yapılan açıklamada, saldırıyla ilgilerinin bulunmadığı ifade edildi.

SINAV VE KİTAP FUARI AÇILIŞI VARDI

Kabil Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bugün sınav olduğu biliniyordu, saldırının da bu bölümde düzenlendiği iddia ediliyor.

Ayrıca üniversitede bugün birçok üst düzey yetkilinin katılımıyla "Afganistan-İran Dostluk Kitap Fuarı"nın açılışı yapılacaktı.

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