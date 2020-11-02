Afrika’nın en zengin kadınının eşi dalışta öldü

Afrika'nın en zengin kadını Isabel dos Santos'un kocası 48 yaşındaki Sindika Dokolo, Dubai sahilinin açıklarında dalış kazasında hayatını kaybetti. Dokolo'nın arkadaşı Cedric Mala, dalış sırasında Dokolo'nun problem yaşadığını ve doktorlarının müdahalesine rağmen kurtarılamadığını belirtti. Dokolo ve Santos 2002 yılında evlenmiş ve üç çocuğu vardı. Angola'yı 38 yıl yöneten Jose Dos Santos'un kızı Isabel, bu yılın başında babasının yönetimi sırasında elmas, petrol ve telekomünikasyonla ilgili anlaşmalardan milyonlarca dolarlık kamu parasını zimmetine geçirmekle suçlanmıştı. Santos, iddiaları reddetmişti.