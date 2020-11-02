Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine darbe indirmeye devam ediyor

ordusu güçlerine darbe indirmeye devam ediyor

ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 2.11.2020 08:06 ABONE OL
Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine darbe indirmeye devam ediyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Son 24 saatte cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 4 "Grad" füze sistemi, 10 farklı tipte top, 3 mühimmat dolu kamyon ve 5 otomobilin imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı, silah, cephane ve yiyeceklerinin tükendiği belirtildi.

Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine darbe indirmeye devam ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA