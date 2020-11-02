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’da coronavirüs kabusu! Bir günde 11 bin yeni vaka...

’da son 24 saatte 11 bin 789 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 441 bin 18’e ulaştı.

DHA
Giriş Tarihi: 2.11.2020 08:33 ABONE OL
Belçika’da coronavirüs kabusu! Bir günde 11 bin yeni vaka...

Belçika'da son 24 saatte 11 bin 789 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 441 bin 18'e ulaştı.

Belçika'da son 24 saatte 11 bin 789 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 441 bin 18'e yükseldi. Ülkede 112 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 11 bin 737'ye ulaştığı açıklandı.

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Belçika’da coronavirüs kabusu! Bir günde 11 bin yeni vaka...
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