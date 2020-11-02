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, hedef alan terör saldırısının kurbanları için taziye yayınladı

, 'ın başkentinde hedef alan terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün Kabil Üniversitesini hedef alan terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatı kaybetmesinin ve yaralanmasının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

AA
Giriş Tarihi: 2.11.2020 20:59 Son Güncelleme: 2.11.2020 21:00 ABONE OL
Dışişleri Bakanlığı, Kabil Üniversitesini hedef alan terör saldırısının kurbanları için taziye yayınladı

Açıklamada, "Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Afgan halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz. Afganistan'da son dönemde özellikle eğitim kurumları ve dini mekanlar da dahil olmak üzere sivilleri hedef alan terör eylemlerindeki artıştan derin endişe duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kabil Üniversitesine düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın başkentindeki Kabil Üniversitesine bugün düzenlenen bombalı ve silahı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi yaralanmıştı.

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Dışişleri Bakanlığı, Kabil Üniversitesini hedef alan terör saldırısının kurbanları için taziye yayınladı
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