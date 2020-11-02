Fransa'da corona virüse teslim oldu! Her 30 saniyede bir kişi hastanelik oluyor

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'da corona virüse teslim oldu! Her 30 saniyede bir kişi hastanelik oluyor

'da corona virüs kabusu büyüyor. Fransa'da bugüne kadar 1 milyon 400 binin üzerinde kişi coronavirüse yakalanırken 37 bin kişi ise hayatını kaybetti. Ülkedeki sokağa tepki gösterilen sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Fransa Başbakanı Jean Castex, ülkede her 30 saniyede bir kişinin corona virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

AA
Giriş Tarihi: 2.11.2020 09:22 Son Güncelleme: 2.11.2020 09:27 ABONE OL
Fransa'da corona virüse teslim oldu! Her 30 saniyede bir kişi...

Başbakanı Jean Castex, ülkede her 30 saniyede bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye yattığını bildirdi. Başbakan Castex, tepki çeken sokağa çıkma yasağıyla ve diğer Kovid-19 önlemleriyle ilgili, kamu televizyonu TF1'e açıklamalarda bulundu.

Fransa'da corona virüse teslim oldu! Her 30 saniyede bir kişi...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA TEPKİ!

Halktan, özellikle esnaftan Kovid-19 tedbirlerine uymakta ısrarcı olmaları çağrısında bulunan Castex, hükümetin, tepkilere neden olan sokağa çıkma yasağı kapsamında alınan kararlardan geri adım atmayacağını ifade etti.

Fransa'da corona virüse teslim oldu! Her 30 saniyede bir kişi...

FANSA'DA HER 30 SANİYEDE KOVİD-19 KAPAN BİR KİŞİ HASTANELİK OLUYOR

Castex, Avrupa'de ve 'da Kovid-19 vaka sayısının oranında büyük artış yaşandığına dikkati çekerek "Salgından bu yana 37 bin vatandaşımızı kaybettik. Her 30 saniyede bir -içlerinde yaşlı olmayanlar da var- Kovid-19'a yakalanan 1 kişi hastanelik oluyor." diye konuştu.

Ülkede yoğun bakım ünitelerinin, gerekli adımlar atılmasa, 15 günde dolacağı uyarısında bulunan Castex, halihazırda yoğun bakım ünitesine bağlı 3 bin 600 kişi sayısının kasım ayı içerisinde 6 bin civarına çıkacağını kaydetti.

Fransa'da corona virüse teslim oldu! Her 30 saniyede bir kişi...

SON 24 SAATTE 46 BİN 290 VAKA

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'da 231 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 37 bin 19'a ulaştı.

Ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı son 24 saatte 46 bin 290 artışla 1 milyon 413 bin 915'e çıktı.

Fransa'da corona virüse teslim oldu! Her 30 saniyede bir kişi...

Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

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Fransa'da corona virüse teslim oldu! Her 30 saniyede bir kişi hastanelik oluyor
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