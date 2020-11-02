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Başbakanı Gakharia Covid-19’a yakalandı

Başbakanı Giorgi Gakharia’nın Covid-19 testi pozitif çıktı

İHA
Giriş Tarihi: 2.11.2020 21:56 ABONE OL
Gürcistan Başbakanı Gakharia Covid-19’a yakalandı
Korona virüs salgını dünya liderleri arasından yayılmaya devam ediyor. Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'nın Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Gakharia'nın korumalarından birinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Gakharia'nın kendini tecrit altına aldığı ve yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Açıklamada, "Başbakan kendini iyi hissediyor ve tedavisine evde devam edecek" denildi.

3,7 milyon nüfuslu Güney Kafkasya ülkesi Gürcistan'da şu ana kadar 42 bin 579 kişide korona virüs tespit edilirken, 342 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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Gürcistan Başbakanı Gakharia Covid-19’a yakalandı
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