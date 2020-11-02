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İletişim Başkanı Altun'dan Viyana'daki saldırılara kınama mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , 'nın başkenti Viyana'da gerçekleşen saldırıları şiddetle kınadığını bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 3.11.2020 01:48 ABONE OL
İletişim Başkanı Altun'dan Viyana'daki saldırılara kınama mesajı

Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Viyana'da gerçekleşen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, terörizmin karşısında ve Avusturya halkının yanındadır. Acınızı paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da meydana gelen çatışmada iki kişinin öldüğü duyurulmuştu.

Viyana Sağlık Kurumu Sözcüsü Christoph Mierau da 15 kişinin yaralandığını bunlardan 7'sinin durumunun ağır olduğunu açıklamıştı.

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İletişim Başkanı Altun'dan Viyana'daki saldırılara kınama mesajı
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