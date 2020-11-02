İngiltere’de 1 ay sokağa çıkma yasağı kısıtlaması

Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 200 bini geçti. Vaka sayısı 46 milyon 406 bini aştı. Dünyadaki koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmelerden bazıları şöyle:En fazla can kaybının olduğu ülke. 236 bin 72 kişi öldü.Vakaların 1 milyonun üzerine çıkmasıyla temel ihtiyaçlar dışında 1 ay süreyle sokağa çıkma kısıtlaması getirildiKovid-19 önlemlerine karşı protestolarda sokaklar savaş alanına döndü. Madrid, Vitoria, Bilbao ve Logrono kentlerindeki olaylarda yaralananların olduğu belirtildi. Bazı göstericiler gözaltına alındı.Son 24 saatte 35 bin 641 Kovid-19 vakası görüldü.5 ay sonra ilk kez yeni vaka kaydedilmedi. 25 bin 98 hastanın iyileştiği ülkede, 17'si hastanelerde tedavi gören toplam 198 aktif vaka bulunuyorRekor vaka kaydedildi. Son 24 saatte 18 bin 665 yeni vakası tespit edildi.Kovid-19 salgını sebebiyle Çin, Güney Kore dahil 9 ülke için uyguladığı yolcu giriş yasağını, turist vizesi taşıyanlar haricinde kaldırdı.