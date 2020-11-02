Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İngiltere’de 1 ay sokağa çıkma yasağı kısıtlaması

’de 1 ay sokağa çıkma yasağı kısıtlaması

DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 2.11.2020 ABONE OL
İngiltere’de 1 ay sokağa çıkma yasağı kısıtlaması
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 200 bini geçti. Vaka sayısı 46 milyon 406 bini aştı. Dünyadaki koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmelerden bazıları şöyle:
ABD: En fazla can kaybının olduğu ülke. 236 bin 72 kişi öldü.
İngiltere: Vakaların 1 milyonun üzerine çıkmasıyla temel ihtiyaçlar dışında 1 ay süreyle sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
İspanya: Kovid-19 önlemlerine karşı protestolarda sokaklar savaş alanına döndü. Madrid, Vitoria, Bilbao ve Logrono kentlerindeki olaylarda yaralananların olduğu belirtildi. Bazı göstericiler gözaltına alındı.
Fransa: Son 24 saatte 35 bin 641 Kovid-19 vakası görüldü.
Avustralya: 5 ay sonra ilk kez yeni vaka kaydedilmedi. 25 bin 98 hastanın iyileştiği ülkede, 17'si hastanelerde tedavi gören toplam 198 aktif vaka bulunuyor
Rusya: Rekor vaka kaydedildi. Son 24 saatte 18 bin 665 yeni vakası tespit edildi.
Japonya: Kovid-19 salgını sebebiyle Çin, Güney Kore dahil 9 ülke için uyguladığı yolcu giriş yasağını, turist vizesi taşıyanlar haricinde kaldırdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İngiltere’de 1 ay sokağa çıkma yasağı kısıtlaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA