İngiltere’de 1 ay sokağa çıkma yasağı kısıtlaması

Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 200 bini geçti. Vaka sayısı 46 milyon 406 bini aştı. Dünyadaki koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmelerden bazıları şöyle:
ABD:
En fazla can kaybının olduğu ülke. 236 bin 72 kişi öldü.
İngiltere:
Vakaların 1 milyonun üzerine çıkmasıyla temel ihtiyaçlar dışında 1 ay süreyle sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
İspanya:
Kovid-19 önlemlerine karşı protestolarda sokaklar savaş alanına döndü. Madrid, Vitoria, Bilbao ve Logrono kentlerindeki olaylarda yaralananların olduğu belirtildi. Bazı göstericiler gözaltına alındı.
Fransa:
Son 24 saatte 35 bin 641 Kovid-19 vakası görüldü.
Avustralya:
5 ay sonra ilk kez yeni vaka kaydedilmedi. 25 bin 98 hastanın iyileştiği ülkede, 17'si hastanelerde tedavi gören toplam 198 aktif vaka bulunuyor
Rusya:
Rekor vaka kaydedildi. Son 24 saatte 18 bin 665 yeni vakası tespit edildi.
Japonya:
Kovid-19 salgını sebebiyle Çin, Güney Kore dahil 9 ülke için uyguladığı yolcu giriş yasağını, turist vizesi taşıyanlar haricinde kaldırdı.