Japonya Başbakanı Suga, İzmir depreminin ardından Başkan Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi! "Türkiye'nin yanındayız"

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga Türkiye'yi vuran depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Türk halkına başsağlığı dileklerini ileten Suga, ülkesinin her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ"

30 Ekim'de Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir başta olmak üzere çevre illerde etki gösteren 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdiği bildirildi. Depremin yol açtığı can kayıpları ve yıkımdan duyduğu üzüntüyü dile getiren Suga, Japonya hükümeti ve halkı adına Türkiye'ye başsağlığı dileklerini iletti.

Yaralıların bir an önce sağlığına kavuşması ve depremden etkilenen bölgelerin en kısa sürede yaralarını sarmasını temenni ettiklerini kaydeden Suga, her ikisi de deprem bölgesinde yer alan Japonya ve Türkiye'nin geçmişte yaşanan afetlerde birbirlerine yardımda bulunduğunu hatırlattı. Suga, Japonya'nın mevcut zorlukların üstesinden gelmeye çalışan Türkiye'nin her zaman yanında olduğunu da dile getirdi.

79 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem en az 79 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuş, 962 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti. Depremin ardından birçok ülke taziye mesajı göndererek Türkiye ile dayanışma vurgusu yapmıştı.

