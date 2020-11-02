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'da "gizemli hastalık" nedeniyle 15 kişi öldü

ülkesi 'nın Delta eyaletinde "gizemli hastalık" nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti.

AA
Giriş Tarihi: 3.11.2020 01:11 Son Güncelleme: 3.11.2020 01:44 ABONE OL
Nijerya'da gizemli hastalık nedeniyle 15 kişi öldü

Delta Eyaleti Sağlık Komiseri Dr. Mordi Ononye, yerel basına yaptığı açıklamada, eyaletin Ute Okpu bölgesinde henüz teşhisi konulmayan hastalık nedeniyle 15 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ononye, eyalette böyle bir durumun yaşanmasının endişe verici olduğunu ifade etti.

Durumun yaşandığı bölgede sağlık ekiplerinin sevk edildiğini aktaran Ononye, "Eyalet hükümeti, bu durumu araştırırken vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulaması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Nijerya'da 5 ay önce "gizemli hastalık" yüzünden bine yakın kişi hayatını kaybetmişti.

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Nijerya'da "gizemli hastalık" nedeniyle 15 kişi öldü
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