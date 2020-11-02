Şehit babaya son bakış

Azerbaycan ordusunun yaklaşık 30 yıldır Ermenistan işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için başlattığı askeri operasyon devam ediyor. Bugüne kadar Fuzuli, Cebrayil, Zengilan ve Kubatlı şehirlerini işgalden kurtarmayı başaran Azerbaycan askerleri farklı cephelerde ilerleyişine devam ederken operasyon sırasında şehit olan askerler törenlerle defnediliyor. Murovdağ'da Ermenistan ordusuyla girdiği çatışmada şehit olan Elnur Muhammedov'un (38) cenazesi de Gence Şehitler Mezarlığı'nda defnedildi. Babasının toprağa verilmesini gözyaşları içinde izleyen şehidin 4 yaşındaki oğlu Yusuf Muhammedov'un şehit babaya son bakışı ise yürekleri dağladı.Ermenistan ordusunun 1992'de 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere 613 Azerbaycanlıyı şehit ettiği Hocalı'da doğan Muhammedov, Ermenistan'ın işgalinin ardından ailesiyle birlikte Gence şehrine sığınmıştı. Azerbaycan ordusunda askerlik yapmaya başlayan Muhammedov, gönüllü olarak en ön cephede savaşmaya başladı. Doğduğu toprakları Ermenistan işgalinden kurtarmak isterken de şehit düştü. Oğlunun vatan hasretiyle yanıp tutuştuğunu söyleyen baba Hurşir Muhammedov, "Elnur, yiğit bir çocuktu. Hocalı'dan çıktıktan sonra asker olmak istedi. Tek isteği doğduğu toprakları bir daha görmekti. O göremedi ama oğulları, torunlarım Vahid ve Yusuf görecek. Babalarının doğduğu topraklara oğulları gidecek. Karabağ'da onlar gülüp oynayacak. Babalarının kanını yerde bırakmayacak" dedi.Azerbaycan ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Ağdam, Hocavend ve Kubatlı yönlerinde devam ettiği belirtildi. Son 24 saatte cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 1 zırhlı piyade aracı, 2 "Grad" füze sistemi, 8 farklı tipte top, 2 haberleşme kulesi ve 5 otomobilin imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.Azerbaycan Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamada 'kalıcı barış Ermenistan'ın Azerbaycan'ın öz topraklarından çekilmesiyle sağlanacaktır' denildi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli binbaşı Pınar Kara, şu ifadelere yer verdi: Bu saldırılarda bugüne kadar Azerbaycan vatandaşlarından 91 sivil hayatını kaybetmiş ve 400 sivil yaralanmıştır. Kalıcı barış ve istikrar, Ermenistan'ın terörist ve paralı askerleri geri göndererek 30 yıldır işgal ettiği Azerbaycan'ın öz topraklarından çekilmesiyle sağlanacaktır. Azerbaycan, bugüne kadar meşru müdafaa hakkı kapsamında kendi kendine yettiğini, topraklarını işgalden kurtarmaya muktedir olduğunu göstermiştir.Bakü'ye giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da savaşın devam etmesinden ve her iki taraftaki can kayıplarından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın sorumlu olduğunu söyledi. Sayın Erdoğan'ın talimatıyla Bakü'ye geldiğini belirten Çavuşoğlu da "Cumhurbaşkanımız bu süreçte kardeş Azerbaycan'ı yalnız bırakmayın diye talimat verdi. Sahadaki başarılarınızdan gurur duyuyoruz. Tüm dünyaya Türk'ün gücünü gösterdiniz" diyerek Aliyev'e takdirlerini sundu.