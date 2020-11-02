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Son Dakika | Başkanlık Seçimleri’nde Son Anket: Trump ile Biden’ın oyları arasındaki fark beklenenden daha az

Başkanlık seçimleri, ’ye göre Çarşamba günü sabah saatlerinde tamamlanmış olacak. Seçime saatler kala, yapılan son anketi ile Trump ve Biden’ın oy oranları merak konusu oldu. Yapılan son ankete göre kritik eyaletlerden birinde, ABD Başkanı ’ın oy oranı, Demokrat başkan adayı ’ın önünde! Eğer burada, Biden burada ’dan daha büyük farkla geride kalırsa, ABD genelinde favori aday Trump olabilir. İşte, ABD seçimlerinde son durum…

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 2.11.2020 10:04 Son Güncelleme: 2.11.2020 10:28 ABONE OL
Son Dakika | ABD Başkanlık Seçimleri’nde Son Anket: Trump ile Biden’ın oyları arasındaki fark beklenenden daha az

Milyonlarca 'li seçmen, günler öncesinden oy kullanma işlemini tamamladı. Uzaktan oy kullanma işlemini tamamlayan seçmenlere yönelik yapılan anket sonuçları oldukça dikkat çekici. Anket şirketleri, ABD tarihinde görülmemiş bir yanılgı ile karşılaşabilir. ABD'nin köklü anket şirketleri, yaptıkları anketlerinin çoğunluğunda Biden'ın büyük bir farkla kazanacağı sonucunu elde ettiklerini açıklamıştı. Ancak salıncak eyaletler arasında yer alan Iowa'dan gelen son anket bütün anket şirketlerini şoke etti.

"BU SEÇİM DÜŞÜNÜLEN DAHA ÇEKİŞMELİ OLABİLİR"

Haftanın anketi: Iowa'da Selzer and Co. şirketine ait son ankette, ABD Başkanı 'ın oy oranı, Demokrat başkan adayı 'ın önünde! Selzer bugüne kadar ABD'de yapılan anketler arasında en ilginç anket sonucunu elde etti.

Son Dakika | ABD Başkanlık Seçimleri’nde Son Anket: Trump ile Biden’ın oyları arasındaki fark beklenenden daha az

Bu anket ile ilgili yaşadığı şaşkınlığı paylaşan CNN International'dan Harry Enten, "Doğruysa, Trump varsayılandan çok daha iyi bir konumda ve pek çok kişinin beklediğinden çok daha çekişmeli bir yarışı bizi bekliyor olabilir" dedi.

Son Dakika | ABD Başkanlık Seçimleri’nde Son Anket: Trump ile Biden’ın oyları arasındaki fark beklenenden daha az

Yine Enten'e göre, Biden'ın Başkanı olmak için ihtiyacı olan 270 seçmen oyuna giden yollarından, varsa, çok azı Iowa'dan geçiyor. Ancak Biden, Iowa eyaletinde 'ın dört yıl önce yaptığından çok daha iyi durumda değilse, bu durum, diğer eyaletlerde de Trump'ın yarışı önde bitirebileceğine işaret edebilir.

Son Dakika | ABD Başkanlık Seçimleri’nde Son Anket: Trump ile Biden’ın oyları arasındaki fark beklenenden daha az

Selzer anketinin Demokratları endişelendirmesi ve Cumhuriyetçilere umut vermesinin nedeni Selzer anket şirketinin geçmişteki başarısı ve anketlerindeki sapma payının yönü... Dört yıl önceki seçimde yapılan son Selzer anketi, Trump'ı Iowa'da 7 puan önde gösteriyordu. Trump 9 puan farkla kazandı!

Son Dakika | ABD Başkanlık Seçimleri’nde Son Anket: Trump ile Biden’ın oyları arasındaki fark beklenenden daha az

Bu için yapılan son ankette de Trump, Iowa'da %2'lik bir fark ile önde gözüküyor.

Son Dakika | ABD Başkanlık Seçimleri’nde Son Anket: Trump ile Biden’ın oyları arasındaki fark beklenenden daha az

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Son Dakika | ABD Başkanlık Seçimleri’nde Son Anket: Trump ile Biden’ın oyları arasındaki fark beklenenden daha az
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