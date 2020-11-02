Son Dakika | ABD Başkanlık Seçimleri’nde Son Anket: Trump ile Biden’ın oyları arasındaki fark beklenenden daha az

Milyonlarca ABD'li seçmen, günler öncesinden oy kullanma işlemini tamamladı. Uzaktan oy kullanma işlemini tamamlayan seçmenlere yönelik yapılan anket sonuçları oldukça dikkat çekici. Anket şirketleri, ABD tarihinde görülmemiş bir yanılgı ile karşılaşabilir. ABD'nin köklü anket şirketleri, yaptıkları seçim anketlerinin çoğunluğunda Biden'ın büyük bir farkla kazanacağı sonucunu elde ettiklerini açıklamıştı. Ancak salıncak eyaletler arasında yer alan Iowa'dan gelen son anket bütün anket şirketlerini şoke etti.

"BU SEÇİM DÜŞÜNÜLEN DAHA ÇEKİŞMELİ OLABİLİR"

Haftanın anketi: Iowa'da Selzer and Co. şirketine ait son ankette, ABD Başkanı Donald Trump'ın oy oranı, Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın önünde! Selzer bugüne kadar ABD'de yapılan anketler arasında en ilginç anket sonucunu elde etti.