Son Dakika | ABD Başkanlık Seçimleri’nde Son Anket: Trump ile Biden’ın oyları arasındaki fark beklenenden daha az

Milyonlarca ABD'li seçmen, günler öncesinden oy kullanma işlemini tamamladı. Uzaktan oy kullanma işlemini tamamlayan seçmenlere yönelik yapılan anket sonuçları oldukça dikkat çekici. Anket şirketleri, ABD tarihinde görülmemiş bir yanılgı ile karşılaşabilir. ABD'nin köklü anket şirketleri, yaptıkları seçim anketlerinin çoğunluğunda Biden'ın büyük bir farkla kazanacağı sonucunu elde ettiklerini açıklamıştı. Ancak salıncak eyaletler arasında yer alan Iowa'dan gelen son anket bütün anket şirketlerini şoke etti.
"BU SEÇİM DÜŞÜNÜLEN DAHA ÇEKİŞMELİ OLABİLİR"
Haftanın anketi: Iowa'da Selzer and Co. şirketine ait son ankette, ABD Başkanı Donald Trump'ın oy oranı, Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın önünde! Selzer bugüne kadar ABD'de yapılan anketler arasında en ilginç anket sonucunu elde etti.
Bu anket ile ilgili yaşadığı şaşkınlığı paylaşan CNN International'dan Harry Enten, "Doğruysa, Trump varsayılandan çok daha iyi bir konumda ve pek çok kişinin beklediğinden çok daha çekişmeli bir seçim yarışı bizi bekliyor olabilir" dedi.
Yine Enten'e göre, Biden'ın ABD Başkanı olmak için ihtiyacı olan 270 seçmen oyuna giden yollarından, varsa, çok azı Iowa'dan geçiyor. Ancak Biden, Iowa eyaletinde Clinton'ın dört yıl önce yaptığından çok daha iyi durumda değilse, bu durum, diğer eyaletlerde de Trump'ın yarışı önde bitirebileceğine işaret edebilir.
Selzer anketinin Demokratları endişelendirmesi ve Cumhuriyetçilere umut vermesinin nedeni Selzer anket şirketinin geçmişteki başarısı ve anketlerindeki sapma payının yönü... Dört yıl önceki seçimde yapılan son Selzer anketi, Trump'ı Iowa'da 7 puan önde gösteriyordu. Trump 9 puan farkla kazandı!