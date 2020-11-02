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Son dakika: Amerikalı oyuncu öldürüldü! Kız arkadaşının evinin önünde...

Polis, Oscar adayı "" ve NBC dizisi "Surface" filmindeki rolleriyle tanınan aktör Eddie Hassell'in Pazar günü erken saatlerde Teksas'ta vurularak öldürüldüğünü söyledi. CBS DFW, 30 yaşındaki Hassel'in Dallas'ın bir banliyösü olan Grand Prairie'de saat 2'den hemen önce vurulduğunu bildirdi. Hassell ağır yaralı şekilde hastaneye nakledildi ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 2.11.2020 15:33 ABONE OL
Son dakika: Amerikalı oyuncu öldürüldü! Kız arkadaşının evinin önünde...

Ünlü oyuncu Teksas'ta vurularak feci şekilde can verdi. Polis, bir zanlının kimliğini tespit etmek için halktan yardım istiyor. New York Times, Hassell'in kız arkadaşının evinin önünde vurulduğunu bildirdi. Menajeri gazeteye Hassell'in karnından vurulduğunu söyledi. Yerel medyadaki haberlere göre, kız arkadaşının Texas eyaletinin Dallas kentindeki evinden yerel saatle 01.00 civarında ayrılan oyuncu, araba hırsızları tarafından silahla yaralandı.

Hassell, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Genç oyuncunun meslektaşları ve sevenleri, sosyal medyada Hassell ile ilgili yaptıkları paylaşımlarda üzüntülerini ifade etti.

1990 yılında Texas'ta doğan Hassell, 2000'li yıllardan itibaren birçok yapımda küçük roller almıştı. Hassell, Oscar'a aday gösterilen "The Kids Are All Right" filmindeki rolüyle tanınıyordu.

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Son dakika: Amerikalı oyuncu öldürüldü! Kız arkadaşının evinin önünde...
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