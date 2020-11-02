Son dakika: Amerikalı oyuncu öldürüldü! Kız arkadaşının evinin önünde...

Ünlü oyuncu Teksas'ta vurularak feci şekilde can verdi. Polis, bir zanlının kimliğini tespit etmek için halktan yardım istiyor. New York Times, Hassell'in kız arkadaşının evinin önünde vurulduğunu bildirdi. Menajeri gazeteye Hassell'in karnından vurulduğunu söyledi. Yerel medyadaki haberlere göre, kız arkadaşının Texas eyaletinin Dallas kentindeki evinden yerel saatle 01.00 civarında ayrılan oyuncu, araba hırsızları tarafından silahla yaralandı.

Hassell, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Genç oyuncunun meslektaşları ve sevenleri, sosyal medyada Hassell ile ilgili yaptıkları paylaşımlarda üzüntülerini ifade etti.

1990 yılında Texas'ta doğan Hassell, 2000'li yıllardan itibaren birçok yapımda küçük roller almıştı. Hassell, Oscar'a aday gösterilen "The Kids Are All Right" filmindeki rolüyle tanınıyordu.