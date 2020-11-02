Son dakika: Azerbaycan ordusu, bir SU-25 savaş uçağı daha düşürdü

Son dakika haber: Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait bir SU-25 savaş uçağını daha düşürdü.

MSB DE SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı da Azerbaycan'ın düşürdüğü savaş uçağını sosyal medyadan duyurdu.

Bakanlık "Kahraman Azerbaycan Ordusu, bir yandan işgal altındaki öz topraklarını kurtarmaya devam ederken bir yandan da Ermenistan Ordusu'nun saldırılarını püskürtmeye devam ediyor. Azerbaycan Ordusu, saldırı hazırlığındaki Ermenistan'a ait bir SU-25 uçağını daha düşürdü." dedi.



İşte o tweet;





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