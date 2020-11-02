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Son dakika haberi: Covid-19 tespitinde flaş gelişme! Asemptomatik hastaları böyle tespit edilecek

Dünya genelinde 47 milyona yakın kişinin enfekte olduğu 1 milyon 200 bin kişinin ise hayatını kaybettiği coronavirüs salgını ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. ABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) uzmanları, geliştirdikleri yapay zeka modeli ile öksürük sesinden belirti göstermeyen koronavirüs (Covid-19) vakalarını tespit ettiklerini açıkladı.  İşte son dakika haberin detayları.

DHA
Giriş Tarihi: 2.11.2020 11:59 Son Güncelleme: 2.11.2020 12:07 ABONE OL
Son dakika haberi: Covid-19 tespitinde flaş gelişme! Asemptomatik corona virüs hastaları böyle tespit edilecek

Son dakika haberi: ABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) uzmanları, geliştirdikleri yapay zeka modeli ile öksürük sesinden belirti göstermeyen koronavirüs (Covid-19) vakalarını tespit ettiklerini açıkladı.

ABD'li bilimadamları dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) vakalarını tespii için yeni bir model geliştirdi. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) uzmanları tarafından yapılan açıklamada, belirti göstermeyen kişilerin, koronavirüsün fark edilebilir fiziksel semptomlarını göstermediği için test yaptırma olasılıklarının düşük olduğunu, sebeple bilmeden enfeksiyonu başkalarına yayabileceklerini ifade etti.

Son dakika haberi: Covid-19 tespitinde flaş gelişme! Asemptomatik corona virüs hastaları böyle tespit edilecek

ÖKSÜRÜK SAYISINA GÖRE TESPİT

MIT uzmanları, bu konu üzerinde çalışarak asemptomatik kişilerin öksürme biçimlerinin sağlıklı bireylerden farklı olduğunu keşfetti. Bu farklılığın, insan kulağı tarafından ayırt edilemediği ancak yapay zeka tarafından saptandığını tespit etti.

Son dakika haberi: Covid-19 tespitinde flaş gelişme! Asemptomatik corona virüs hastaları böyle tespit edilecek

ASEMPTOMATİK COVID-19 HASTALARINI YÜZDE 100 ORANLA TESPİT ETTİ

Uzmanlar, yapay zeka modelini, kişilerin gönüllü olarak gönderdiği on binlerce öksürük sesi örneği ve kelime sesleri üzerinde eğitti. Bu eğitimin ardından yapay zeka modeli, yeni öksürük kayıtlarıyla beslenince, Covid-19 olduğu doğrulanan kişilerin yüzde 98,5'ini, asemptomatik Covid-19 hastalarının yüzde 100'ünü doğru bir şekilde tanımladı.

Son dakika haberi: Covid-19 tespitinde flaş gelişme! Asemptomatik corona virüs hastaları böyle tespit edilecek

FDA ONAYLARSA HER YERDE KULLANILACAK

MIT'in geliştirdiği yapay zeka modeli, FDA tarafından onaylanırsa asemptomatik kişiler bu modeli ücretsiz, kullanışlı bir ön tarama aracı olarak kullanabilecek. Kullanıcı her gün ve her saat, telefonundaki uygulamaya veya bir işletmenin girişine koyulacak cihaza öksürerek koronavirüs olup olmadığını anında ve hızlı bir şekilde öğrenebilecek.

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Son dakika haberi: Covid-19 tespitinde flaş gelişme! Asemptomatik corona virüs hastaları böyle tespit edilecek
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