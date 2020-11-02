Son dakika haberi | Ermeni provokasyonu ifşa edildi! Ermenistan'ın yalanları fotoğraflarla belgelendi

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Son dakika haberi | Ermeni provokasyonu ifşa edildi! 'ın yalanları fotoğraflarla belgelendi

Son dakika haberi: ordusu Ermeni işgalindeki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarında 'ı bozguna uğrattı. Ermenistan, hezimetin ardından Azerbaycan'ın sivilleri hedef aldığına yönelik skadal iddialarda bulundu. Ermenistan'ın yalanları Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev tarafından fotoğraflarla belgeledi. Kadın, çocuki yaşlı demeden sivilleri katleden Ermenistan'ın provokasyonu ellerinde patladı. İşte son dakika haberin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 2.11.2020 09:57 Son Güncelleme: 2.11.2020 10:13 ABONE OL
Son dakika haberi | Ermeni provokasyonu ifşa edildi! Ermenistan'ın yalanları fotğraflarla belgelendi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, 'ın provakasyonunu ortaya çıkardı. Haciyev, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta, Erivan yönetiminin Azerbaycan ordusu tarafından Ermeni halkının yaşadığı sivil yaşam alanlarına attığı yalanını ortaya çıkardı.

Son dakika haberi | Ermeni provokasyonu ifşa edildi! Ermenistan'ın yalanları fotğraflarla belgelendi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, 'ın Azerbaycan ordusu "sivillerimizi vuruyor" yalanını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla ortaya çıkardı.

Son dakika haberi | Ermeni provokasyonu ifşa edildi! Ermenistan'ın yalanları fotğraflarla belgelendi

ÖRÜMCEK AĞINI TEMİZLEMEYİ BİLE UNUTMUŞLAR

Hacıyev, tarafından servis edilen fotoğrafın sahte olduğunu açıklayarak, "Başarısız Ermeni sahteciliği. Hatta örümcek ağını temizlemeyi bile unutmuşlar" dedi. Hacıyev, sivil yerleşim alanına Ermenistan ordusu tarafından atılan füze fotosuyla birlikte Ermenistan'ın provakasyon amacıyla paylaştığı fotoğrafı paylaştı.

Son dakika haberi | Ermeni provokasyonu ifşa edildi! Ermenistan'ın yalanları fotğraflarla belgelendi

ERMENİSTAN'IN PROVAKASYONUNU İFŞA ETTİ

İki fotoğrafa da dikkatli bakılmasını ifade eden Hacıyev, "Farkı görün. Fotoğraf 1: tarafından 'ın Terter bölgesinin Alasgarlı köyüne atıldı. Bunu günün fotoğrafı olarak paylaştım. Ermeni Smerch füzesinin motor kısmı masayı deliyor ve yere sağlanıyor. Fotoğraf 2: Başarısız Ermeni sahteciliği. Hatta örümcek ağını temizlemeyi bile unutmuşlar" dedi.

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Son dakika haberi | Ermeni provokasyonu ifşa edildi! Ermenistan'ın yalanları fotoğraflarla belgelendi
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