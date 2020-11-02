Son dakika haberi | Ermeni provokasyonu ifşa edildi! Ermenistan'ın yalanları fotoğraflarla belgelendi

ERMENİSTAN'IN PROVAKASYONUNU İFŞA ETTİ

İki fotoğrafa da dikkatli bakılmasını ifade eden Hacıyev, "Farkı görün. Fotoğraf 1: Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın Terter bölgesinin Alasgarlı köyüne atıldı. Bunu günün fotoğrafı olarak paylaştım. Ermeni Smerch füzesinin motor kısmı masayı deliyor ve yere sağlanıyor. Fotoğraf 2: Başarısız Ermeni sahteciliği. Hatta örümcek ağını temizlemeyi bile unutmuşlar" dedi.