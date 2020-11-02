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Son Dakika Haberi: ve ’dan seçimleri öncesi flaş karar! Birlikte katılacaklar!

seçimleri için nefesler tutuldu. 2020 kampanyası boyunca yapılan anketlerin çoğunda önde  gözükürken, seçim günü yaklaştıkça anketlerde sert değişimler yaşanıyor. Biden’ın kampanya ekibinin yaptığı açıklamaya göre, Süperstarlar ve , Seçim Günü arifesinde yapılacak olan son etkinlikte Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Adayı Kamala Harris'e katılacak.

Giriş Tarihi: 2.11.2020 13:58 Son Güncelleme: 2.11.2020 14:08 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Lady Gaga ve John Legend’dan ABD seçimleri öncesi flaş karar! Birlikte katılacaklar!

seçimleri öncesi iki süper stardan flaş bir hamle geldi. 'nın, Demokrat aday ile otobüsü üzerinde yapılacak bir mitingde katılacağı bildirildi. Jill Biden ve , Philadelphia'da Joe Biden'ın seçim kampanyası yoldaşı olan ABD Başkan Yardımcısı Adayı Harris'le birlikte son etkinliğe katılacak.

Siyasete yabancı olmayan Lady Gaga, sosyal medyada takipçilerini oy vermeye teşvik eden çok sayıda paylaşımda bulundu. 2017'de, cinsel saldırı konusunda farkındalık yaratmak için Biden'ın destekçisi olduğunu duyurmuştu.

Son Dakika Haberi: Lady Gaga ve John Legend’dan ABD seçimleri öncesi flaş karar! Birlikte katılacaklar!

Nisan ayında Jimmy Fallon ile "Tonight Show" röportajında 'nın karşısına çıkan Biden, şarkıcıya olan hayranlığını dile getirerek en sevdiği şarkının 'Til it Happens To You' olduğunu paylaşmıştı.

Son Dakika Haberi: Lady Gaga ve John Legend’dan ABD seçimleri öncesi flaş karar! Birlikte katılacaklar!

Biden, "Bu programa gelecek olan bir kadın var. Onunun şovunuza katılacağını söylediler. Ona onu sevdiğimi söyleyin, çünkü beni sevdiğini biliyorum. Onunla iyi arkadaşız ve onun en sevdiğim şarkısı "Til It Happens to You". Onun değiştirdiği hayatlara bir bakın!" açıklamasında bulunmuştu.

Son Dakika Haberi: Lady Gaga ve John Legend’dan ABD seçimleri öncesi flaş karar! Birlikte katılacaklar!

Trump'ın kampanya iletişim direktörü Tim Murtaugh, Pazar akşamı Gaga'nın mitingde gövde gösterisi yapmasından hemen önce, Biden'a verdiği desteği "coşku uyandırmak için çaresiz bir çaba" olarak nitelendiren bir açıklama yaptı.

Son Dakika Haberi: Lady Gaga ve John Legend’dan ABD seçimleri öncesi flaş karar! Birlikte katılacaklar!

Seçimlerde Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren'a oy veren ve onunla birlikte kampanya yürüten Legend, o zamandan beri Demokrat adayın kampanyasında çok sayıda çalışmasına katıldı. Yaz boyunca, Andy Cohen ve Barbra Streisand gibi ünlülerle birlikte, "Celebration for Change" sanal bağış toplama etkinliğinde yer aldı.

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Son Dakika Haberi: Lady Gaga ve John Legend’dan ABD seçimleri öncesi flaş karar! Birlikte katılacaklar!
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