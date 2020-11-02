Son Dakika Haberi: Lady Gaga ve John Legend’dan ABD seçimleri öncesi flaş karar! Birlikte katılacaklar!

ABD seçimleri öncesi iki süper stardan flaş bir hamle geldi. Lady Gaga'nın, Demokrat aday Joe Biden ile seçim otobüsü üzerinde yapılacak bir mitingde katılacağı bildirildi. Jill Biden ve John Legend, Philadelphia'da Joe Biden'ın seçim kampanyası yoldaşı olan ABD Başkan Yardımcısı Adayı Harris'le birlikte son etkinliğe katılacak.

Siyasete yabancı olmayan Lady Gaga, sosyal medyada takipçilerini oy vermeye teşvik eden çok sayıda paylaşımda bulundu. 2017'de, cinsel saldırı konusunda farkındalık yaratmak için Biden'ın destekçisi olduğunu duyurmuştu.