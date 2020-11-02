Son Dakika Haberi: Lady Gaga ve John Legend’dan ABD seçimleri öncesi flaş karar! Birlikte katılacaklar!

ABD seçimleri öncesi iki süper stardan flaş bir hamle geldi. Lady Gaga'nın, Demokrat aday Joe Biden ile seçim otobüsü üzerinde yapılacak bir mitingde katılacağı bildirildi. Jill Biden ve John Legend, Philadelphia'da Joe Biden'ın seçim kampanyası yoldaşı olan ABD Başkan Yardımcısı Adayı Harris'le birlikte son etkinliğe katılacak.
Siyasete yabancı olmayan Lady Gaga, sosyal medyada takipçilerini oy vermeye teşvik eden çok sayıda paylaşımda bulundu. 2017'de, cinsel saldırı konusunda farkındalık yaratmak için Biden'ın destekçisi olduğunu duyurmuştu.
Nisan ayında Jimmy Fallon ile "Tonight Show" röportajında Lady Gaga'nın karşısına çıkan Biden, şarkıcıya olan hayranlığını dile getirerek en sevdiği şarkının 'Til it Happens To You' olduğunu paylaşmıştı.
Biden, "Bu programa gelecek olan bir kadın var. Onunun şovunuza katılacağını söylediler. Ona onu sevdiğimi söyleyin, çünkü beni sevdiğini biliyorum. Onunla iyi arkadaşız ve onun en sevdiğim şarkısı "Til It Happens to You". Onun değiştirdiği hayatlara bir bakın!" açıklamasında bulunmuştu.
Trump'ın kampanya iletişim direktörü Tim Murtaugh, Pazar akşamı Gaga'nın mitingde gövde gösterisi yapmasından hemen önce, Biden'a verdiği desteği "coşku uyandırmak için çaresiz bir çaba" olarak nitelendiren bir açıklama yaptı.
Seçimlerde Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren'a oy veren ve onunla birlikte kampanya yürüten Legend, o zamandan beri Demokrat adayın kampanyasında çok sayıda seçim çalışmasına katıldı. Yaz boyunca, Andy Cohen ve Barbra Streisand gibi ünlülerle birlikte, "Celebration for Change" sanal bağış toplama etkinliğinde yer aldı.