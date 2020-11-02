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Son Dakika Haberleri | seçimleri öncesi skandal görüntüler! duyurdu: Soruşturma başlattık

Son dakika haberi… Başkanlık seçimler, beklenenden daha sert geçeceği sinyali veriyor. Trump destekçilerinin, ABD Başkan adayı ’ın kampanya otobüsünün etrafını sararak, otobüsü taciz ettiği iddia edildi. ABD sonuçları için geri sayımın sona ermesine saatler kala, sözcüsü konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. FBI'ın geçen hafta Joe Biden kampanya otobüsünün Trump 2020 bayraklarını taşıyan sürücüler tarafından taciz edildiği iddiası ile ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. İşte, ABD seçimleri için eyaletleri gezen otobüse yapılan taciz anına ilişkin görüntüler…

Giriş Tarihi: 2.11.2020 11:11 Son Güncelleme: 2.11.2020 11:20 ABONE OL
Son Dakika Haberleri | ABD seçimleri öncesi skandal görüntüler! FBI duyurdu: Soruşturma başlattık

, sosyal medyada hızla yayılan bir skandal videoyu konuşuyor. sözcüsü Michelle Lee yaptığı açıklamada "FBI San Antonio bürosu olayın farkında ve soruşturma sürüyor" dedi. Olay Cuma günü Teksas'ta, 'ın kampanya otobüsü insanları oy kullanmaya teşvik etmek için dolaşırken meydana geldi. San Antonio'dan Austin'e giden otobüsün etrafını saran Trump destekçilerinin, Biden'ın otobüsünü yolda çıkarmaya ve yavaşlatmaya çalıştığı iddia edildi.

SON DAKİKA | ABD seçimleri öncesi skandal görüntüler! FBI duyurdu: Soruşturma başlattık | Video

Olayın görgü tanıklarının aktardığına göre, bir Trump konvoyunun parçası olan araçlardaki insanlar küfürler ederek bağırmaya başladı ve ardından Biden'ın otobüsünü ablukaya aldılar.

Son Dakika Haberleri | ABD seçimleri öncesi skandal görüntüler! FBI duyurdu: Soruşturma başlattık

Kampanya yetkilisi, kaza yapmamak için otobüsün hızının saatte 40 km'ye kadar düştüğünü söyledi. Araçlar, otoyolun ortasında otobüsü durdurmaya çalışmak için yavaşladı. Kaynak, kampanya otobüsünün etrafında 100'e yakın araç olduğunu ve kimsenin yaralanmamasına rağmen, Biden çalışanlarının olaydan rahatsız olduğunu söyledi.

BİDEN OTOBÜSTE DEĞİLDİ

Ne Biden ne de maratonu arkadaşı California Senatörü Kamala Harris otobüsteydi. Birçok kaynak, eski bir eyalet senatörü olan Wendy Davis'in otobüste olduğunu söyledi. Davis'in kampanya ekibi konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti.

Otobüsteki görevliler 911'i aradı ve sonunda yerel polis otobana gelerek, otobüse varış noktasına kadar eşlik etti.

Son Dakika Haberleri | ABD seçimleri öncesi skandal görüntüler! FBI duyurdu: Soruşturma başlattık

Başkan'ı , otobüs olayının videosunu "TEXAS'I SEVİYORUM!" notuyla Twtitter'da paylaştı ve miting esnasında yaptığı konuşmada destekçilerinin otobüsü "koruduğunu" iddia etti.

Trump, "Halkımızın nasıl olduğunu gördünüz mü? Dün (Biden'ın) otobüsünü koruduklarını biliyorsunuz, çünkü iyi insanlar" dedi.

Son Dakika Haberleri | ABD seçimleri öncesi skandal görüntüler! FBI duyurdu: Soruşturma başlattık

Biden, Pazar akşamı Teksas'ta gazetecilere "Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadık. En azından hiç bunun iyi bir şey olduğunu düşünen bir başkanımız olmadı" dedi.

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Son Dakika Haberleri | ABD seçimleri öncesi skandal görüntüler! FBI duyurdu: Soruşturma başlattık
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