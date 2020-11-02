Son Dakika Haberleri | ABD seçimleri öncesi skandal görüntüler! FBI duyurdu: Soruşturma başlattık

Kampanya yetkilisi, kaza yapmamak için otobüsün hızının saatte 40 km'ye kadar düştüğünü söyledi. Araçlar, otoyolun ortasında otobüsü durdurmaya çalışmak için yavaşladı. Kaynak, kampanya otobüsünün etrafında 100'e yakın araç olduğunu ve kimsenin yaralanmamasına rağmen, Biden çalışanlarının olaydan rahatsız olduğunu söyledi.

BİDEN OTOBÜSTE DEĞİLDİ

Ne Biden ne de seçim maratonu arkadaşı California Senatörü Kamala Harris otobüsteydi. Birçok kaynak, eski bir eyalet senatörü olan Wendy Davis'in otobüste olduğunu söyledi. Davis'in kampanya ekibi konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti.

Otobüsteki görevliler 911'i aradı ve sonunda yerel polis otobana gelerek, otobüse varış noktasına kadar eşlik etti.