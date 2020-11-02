Son Dakika Haberleri | ABD seçimleri öncesi skandal görüntüler! FBI duyurdu: Soruşturma başlattık

ABD, sosyal medyada hızla yayılan bir skandal videoyu konuşuyor. FBI sözcüsü Michelle Lee yaptığı açıklamada "FBI San Antonio bürosu olayın farkında ve soruşturma sürüyor" dedi. Olay Cuma günü Teksas'ta, Joe Biden'ın kampanya otobüsü insanları oy kullanmaya teşvik etmek için dolaşırken meydana geldi. San Antonio'dan Austin'e giden otobüsün etrafını saran Trump destekçilerinin, Biden'ın otobüsünü yolda çıkarmaya ve yavaşlatmaya çalıştığı iddia edildi.
SON DAKİKA | ABD seçimleri öncesi skandal görüntüler! FBI duyurdu: Soruşturma başlattık | Video
Olayın görgü tanıklarının aktardığına göre, bir Trump konvoyunun parçası olan araçlardaki insanlar küfürler ederek bağırmaya başladı ve ardından Biden'ın otobüsünü ablukaya aldılar.
Kampanya yetkilisi, kaza yapmamak için otobüsün hızının saatte 40 km'ye kadar düştüğünü söyledi. Araçlar, otoyolun ortasında otobüsü durdurmaya çalışmak için yavaşladı. Kaynak, kampanya otobüsünün etrafında 100'e yakın araç olduğunu ve kimsenin yaralanmamasına rağmen, Biden çalışanlarının olaydan rahatsız olduğunu söyledi.
BİDEN OTOBÜSTE DEĞİLDİ
Ne Biden ne de seçim maratonu arkadaşı California Senatörü Kamala Harris otobüsteydi. Birçok kaynak, eski bir eyalet senatörü olan Wendy Davis'in otobüste olduğunu söyledi. Davis'in kampanya ekibi konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti.
Otobüsteki görevliler 911'i aradı ve sonunda yerel polis otobana gelerek, otobüse varış noktasına kadar eşlik etti.
ABD Başkan'ı Donald Trump, otobüs olayının videosunu "TEXAS'I SEVİYORUM!" notuyla Twtitter'da paylaştı ve miting esnasında yaptığı konuşmada destekçilerinin otobüsü "koruduğunu" iddia etti.
I LOVE TEXAS! pic.twitter.com/EP7P3AvE8L— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2020
Trump, "Halkımızın nasıl olduğunu gördünüz mü? Dün (Biden'ın) otobüsünü koruduklarını biliyorsunuz, çünkü iyi insanlar" dedi.
Biden, Pazar akşamı Teksas'ta gazetecilere "Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadık. En azından hiç bunun iyi bir şey olduğunu düşünen bir başkanımız olmadı" dedi.