Son dakika: Mersin'de vampir yarasa görüldü! Bu kıllı bacaklı yarasa kanla besleniyor!

Vampir yarasaları Meksika ve Orta ve Güney Amerika'daki karanlık mağaralarda, madenlerde, ağaç oyuklarında ve terk edilmiş binalarda yaşıyor. Vampir Yarasa her ne kadar büyüleyici bir hayvan olsa da yüzyıllardır hakkında birçok efsane söylenegelmiştir. Vampir yarasa ilk defa Mersin'de görüldü! Tarsus ilçesinde bir evde bulunan kıllı bacaklı vampir yarasa, tedirginlik yarattı. Genellikle Brezilya'da yaşayan ve kuşların kanı ile beslenen kıllı bacaklı vampir yarasa koruma altına alındı.
Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı İmadettin Söyleme, evinin bahçesinde beslediği 4 tavuğun son bir haftada ölmesi üzerine araştırma yaptı.
Ancak gündüz yaptığı araştırmada bir sonuç alamadı. Gece yarısı tekrar bahçesini kontrol eden Söyleme, ilk anda tilki yavrusu sandığı hayvanla karşılaştı. Hayvanı yakalayan Söyleme, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nü aradı. Bu sabah gelen ekipler, yakalanan hayvanın genellikle Brezilya'da yaşayan sadece kuşların kanı ile beslenen kıllı bacaklı vampir yarasa olduğunu belirledi.
Kıllı bacaklı vampir yarasa, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerince Tarsus Doğa Parkı'na teslim edildi.
Meksika, Orta ve Güney Amerika'da bulunan vampir yarasalar, bazen insanların kanını da içtikleri bildirilmiştir ancak bu olayla oldukça nadir karşılaşılır.