Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Mersin'de vampir yarasa görüldü! Bu kıllı bacaklı yarasa kanla besleniyor!

Son dakika: 'de vampir yarasa görüldü! Bu kıllı bacaklı yarasa kanla besleniyor!

Son dakika haberi... Sadece geceleri yiyecek aramak için bulunduğu yerden ayrılan vampir yarasa ilk kez 'de görüntülendi.  Adını aldıkları efsanevi canavar olan vampirler gibi bu küçük memeliler de hayatta kalmak için diğer başka canlıların kanını içiyorlar. İnekler, koyunlar, atlar ve tavuklarla beslenen bu yarasa türünün Türkiye'de ortaya çıkması kısa süreli panik yarattı. Üstelik, bu yarasalar zaman zaman insan kanı da içebiliyorlar!

Giriş Tarihi: 2.11.2020 16:01 Son Güncelleme: 2.11.2020 16:14 ABONE OL
Son dakika: Mersin'de vampir yarasa görüldü! Bu kıllı bacaklı yarasa kanla besleniyor!

Vampir yarasaları Meksika ve Orta ve Güney Amerika'daki karanlık mağaralarda, madenlerde, ağaç oyuklarında ve terk edilmiş binalarda yaşıyor. Vampir Yarasa her ne kadar büyüleyici bir hayvan olsa da yüzyıllardır hakkında birçok efsane söylenegelmiştir. Vampir yarasa ilk defa 'de görüldü! Tarsus ilçesinde bir evde bulunan kıllı bacaklı vampir yarasa, tedirginlik yarattı. Genellikle Brezilya'da yaşayan ve kuşların kanı ile beslenen kıllı bacaklı vampir yarasa koruma altına alındı.

Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı İmadettin Söyleme, evinin bahçesinde beslediği 4 tavuğun son bir haftada ölmesi üzerine araştırma yaptı.

Son dakika: Mersin'de vampir yarasa görüldü! Bu kıllı bacaklı yarasa kanla besleniyor!

Ancak gündüz yaptığı araştırmada bir sonuç alamadı. Gece yarısı tekrar bahçesini kontrol eden Söyleme, ilk anda tilki yavrusu sandığı hayvanla karşılaştı. Hayvanı yakalayan Söyleme, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nü aradı. Bu sabah gelen ekipler, yakalanan hayvanın genellikle Brezilya'da yaşayan sadece kuşların kanı ile beslenen kıllı bacaklı vampir yarasa olduğunu belirledi.

Son dakika: Mersin'de vampir yarasa görüldü! Bu kıllı bacaklı yarasa kanla besleniyor!

Kıllı bacaklı vampir yarasa, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerince Tarsus Doğa Parkı'na teslim edildi.

Son dakika: Mersin'de vampir yarasa görüldü! Bu kıllı bacaklı yarasa kanla besleniyor!

Meksika, Orta ve Güney Amerika'da bulunan vampir yarasalar, bazen insanların kanını da içtikleri bildirilmiştir ancak bu olayla oldukça nadir karşılaşılır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Mersin'de vampir yarasa görüldü! Bu kıllı bacaklı yarasa kanla besleniyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA