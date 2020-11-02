Son dakika: Mersin'de vampir yarasa görüldü! Bu kıllı bacaklı yarasa kanla besleniyor!

Vampir yarasaları Meksika ve Orta ve Güney Amerika'daki karanlık mağaralarda, madenlerde, ağaç oyuklarında ve terk edilmiş binalarda yaşıyor. Vampir Yarasa her ne kadar büyüleyici bir hayvan olsa da yüzyıllardır hakkında birçok efsane söylenegelmiştir. Vampir yarasa ilk defa Mersin'de görüldü! Tarsus ilçesinde bir evde bulunan kıllı bacaklı vampir yarasa, tedirginlik yarattı. Genellikle Brezilya'da yaşayan ve kuşların kanı ile beslenen kıllı bacaklı vampir yarasa koruma altına alındı.

Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı İmadettin Söyleme, evinin bahçesinde beslediği 4 tavuğun son bir haftada ölmesi üzerine araştırma yaptı.