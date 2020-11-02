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Son Dakika: kurtarıldı mı? 6.6'lık depremi sonrası enkazda kalan Seda Dinçer'in olduğu yer tespit edilmişti...

Son dakika haberi… Tüm 'nin kalbi haline gelen 'den umut verici haberler bekleniyor. İzmir depremi sonrası arama kurtarma çalışmaları yıkılan binalarda son hızıyla devam ediyor. Doğanlar Apartmanı, Barış Sitesi, Rıza Bey Apartmanı başta olmak üzere, yıkılan ve hasar gören binaların katlarının çoğunda arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. , sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrası gündem olmuş, arama kurtarma ekipleri, Seda Dinçer’i sağ olarak kurtarmak için yoğun bir çalışma başlatmıştı. İşte, son dakika haberine ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 2.11.2020 16:52 ABONE OL
Son Dakika: Seda Dinçer kurtarıldı mı? 6.6'lık İzmir depremi sonrası enkazda kalan Seda Dinçer'in olduğu yer tespit edilmişti...

Depremin 3. gününde umut verici haberler peş peşe gelirken, son olarak Perinçek ailesinin en küçük üyesi Elif, bu sabah sağ sağlim kurtarışmıştı Cuma günü öğle saatlerinde ile sallandı. Ülkeyi yasa boğan can kayıplarının yanında, kurtarılan her bir depremzede çalışmalar için umut oldu. Sosyal medyada uzun süredir gündem olan ile ilgili de son dakika haberi geldi. Peki, kurtarma çalışmalarında son durum ne, Seda Dinçer öldü mü, kurtarıldı mı?

SON DAKİKA: YAŞAM SİNYALİ ALINAN BÖLGEYE ODAKLANDILAR

Seda Dinçer'in bulunduğu yerde enkaz altında hayatta olan üç kişinin tespit edildiği bildirildi. Twitter'da #DayanSeda etiketi ile çok sayıda paylaşım yapılırken, sağlık durumu ve yaptığı son görüşme ile ilgili çeşitli bilgiler de paylaşıldı.

Son Dakika: Seda Dinçer kurtarıldı mı? 6.6'lık İzmir depremi sonrası enkazda kalan Seda Dinçer'in olduğu yer tespit edilmişti...

Prof. Dr. Yusuf Başaran, ''Şu an itibari ile Seda'nın olduğu yerde enkaz altında hayatta olan 3 kişi tespit edildi. Sizi oradan çıkaracağız, dayanın, direnin. '' ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Seda Dinçer kurtarıldı mı? 6.6'lık İzmir depremi sonrası enkazda kalan Seda Dinçer'in olduğu yer tespit edilmişti...

Seda'nın enkazında arkadaşlarıyla görüntülü konuştuğu da belirtiliyor.

Son Dakika: Seda Dinçer kurtarıldı mı? 6.6'lık İzmir depremi sonrası enkazda kalan Seda Dinçer'in olduğu yer tespit edilmişti...

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Son Dakika: Seda Dinçer kurtarıldı mı? 6.6'lık İzmir depremi sonrası enkazda kalan Seda Dinçer'in olduğu yer tespit edilmişti...
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